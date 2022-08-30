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Бізнес фронт Нова пошта

30.08.2022

Не закриватися, працювати ще більше, створювати нові робочі місця, разом вкладатися у підтримку української економіки – наразі ці аспекти стали визначними для багатьох вітчизняних компаній. Наприклад, співробітники Нової Пошти розповідають, що вирішили перебудовувати та збільшувати логістичну мережу на допомогу Фондам, які зараз потребують підтримки як ніколи.

Video: Бізнес фронт Нова пошта


Не закриватися, працювати ще більше, створювати нові робочі місця, разом вкладатися у підтримку української економіки – наразі ці аспекти стали визначними для багатьох вітчизняних компаній.

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