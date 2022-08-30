Бізнес фронт Нова пошта

Не закриватися, працювати ще більше, створювати нові робочі місця, разом вкладатися у підтримку української економіки – наразі ці аспекти стали визначними для багатьох вітчизняних компаній. Наприклад, співробітники Нової Пошти розповідають, що вирішили перебудовувати та збільшувати логістичну мережу на допомогу Фондам, які зараз потребують підтримки як ніколи.