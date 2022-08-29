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Карта повітряної тривоги онлайн ― як подивитися де загроза

29.08.2022

Крім додатків існують онлайн карти тривоги по Україні. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на волонтерських основах було створено кілька карт, на яких в режимі онлайн відображається інформація про загрози. Редакція STB.UA розповідає про найбільш популярні серед них, про налаштування та умовні позначення. Карту повітряної тривоги онлайн ― дивіться в матеріалі.

Онлайн карта повітряної тривоги в Україні: де повітряна тривога зараз

Більше на тему: Повітряна тривога: як встановити та налаштувати застосунок

Наразі українці можуть скористатися кількома картами повітряної тривоги. Всі вони зроблені на волонтерській основі, а також не є головними джерелами інформації про тривогу. Проте на картах онлайн можна подивитися, де небезпека ракетного удару на даний момент.

Карти оновлюються автоматично в проміжках 15-60 секунд.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Проект створений командою Український Дзен на волонтерських засадах. Використано векторну мапу Rino ap Codkelden.

Якщо карта не відображається, перейдіть за посиланням.

Як увімкнути сигнал повітряної тривоги онлайн на картах

Для користувачів ПК є можливість увімкнути сирену ― ПК буде видавати звук сирени, коли оголосять повітряну тривогу.

  • Оберіть область і клацніть на значок дзвіночка.
  • Після цього виконайте те, що написано в інструкції. Браузер буде вам повідомляти про тривогу в регіонах.

Також для більшої зручності можна збільшувати та зменшувати контрастність ― від цього онлайн карту повітряних тривог буде видно краще.

Карта Vladimir Klimenko 

Карта створена на волонтерських основах, показує в якій області зараз повітряна тривога, та в яких містах області вона була востаннє.

На ній можна увімкнути звук повітряної тривоги.

Карта Alarm map online

Її створили розробники українського офісу ArgoPrep. Карта показує не тільки, в яких регіонах повітряна тривога, а й де є небезпека хімічного ураження. 

Можна перейти на темний або світлий режим.

Розробники цієї карти створили застосунок для повітняної тривоги у співробітництві із Мінцифрою.

Посилання: https://alarmmap.online/

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