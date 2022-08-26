Благодійна акція «За покликом серця»

Чого тільки не зроблять дорослі, аби малята були щасливими. Особливо зараз кожна дитяча усмішка на вагу золота. Тож нині вони потребують ще більшої підтримки та вітчизняні компанії намагаються не лише допомагати збройним силам та переселенцям, але й дитячим благодійним фондам.

Об’єднувати українців навколо ідеї допомоги дітям вирішив й вітчизняний бренд LaPasta. На підприємстві кажуть – це їхній обов’язок та соціальна відповідальність, бо, як відомо, чужих дітей не буває. Це – поклик серця цілої нації – саме так між собою говорять про проєкт співробітники та впевнені, що спільна мета обов’язково принесе найкращий результат.