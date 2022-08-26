Благодійна акція «За покликом серця»
26.08.2022
Чого тільки не зроблять дорослі, аби малята були щасливими. Особливо зараз кожна дитяча усмішка на вагу золота. Тож нині вони потребують ще більшої підтримки та вітчизняні компанії намагаються не лише допомагати збройним силам та переселенцям, але й дитячим благодійним фондам.
Об’єднувати українців навколо ідеї допомоги дітям вирішив й вітчизняний бренд LaPasta. На підприємстві кажуть – це їхній обов’язок та соціальна відповідальність, бо, як відомо, чужих дітей не буває. Це – поклик серця цілої нації – саме так між собою говорять про проєкт співробітники та впевнені, що спільна мета обов’язково принесе найкращий результат.
Video: Благодійна акція «За покликом серця»
Благодійна акція «За покликом серця»: дивитись онлайн сюжет рубрики "Добрі історії" від 26.08.2022 на сайті СТБ