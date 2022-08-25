Томатна паста в домашніх умовах: 5 простих рецептів

Прості рецепти томатної пасти на зиму від учасників проєкту «МастерШеф»
Нарешті прийшла пора домашніх, соковитих, налитих сонцем помідорів. Абсолютно неможливо пройти повз прилавок і не купити кілограм-другий. Або не зірвати хоча б один помідор з власного городу. Але, на жаль, можливості людського організму не безмежні і з’їсти усі вирощені помідори просто неможливо. І тоді на допомогу прийдуть рецепти від учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали». Як зробити томатну пасту в домашніх умовах? Обирайте рецепт на свій смак у нашому матеріалі.
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Класична томатна паста
Інгредієнти:
- помідори — 3 кг
- ріпчаста цибуля — 2 головки
- цукор — 100 г
- оцет 6% — ½ склянки
- сіль — за смаком
- вода — ½ склянки
Приготування:
- Помідори миємо і видаляємо зіпсовані місця і плодоніжки.
- Розрізаємо на половинки і складаємо в емальовану каструлю. Туди ж складаємо нарізану цибулю, наливаємо воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння.
- Зменшуємо вогонь і тушкуємо близько 15 хвилин, поки помідори не стануть м’якими. Коли маса охолоне — перетираємо її через сито. Повинні залишитися шкірки — їх сміливо викидаємо.
- Повертаємо на вогонь пасту і тушкуємо, поки не увариться в 5 разів. При цьому не забуваємо весь час помішувати, інакше вона може пригоріти. Додаємо цукор, сіль, пробуємо і коригуємо смак.
- Наливаємо оцет, перемішуємо і відразу ж заливаємо пасту в попередньо простерилізовані банки і закочуємо. Перевертаємо і ховаємо банки під ковдру до повного охолодження. Класична томатна паста готова — без неї не обійдеться жоден борщ.
Томатна паста з яблуками
Інгредієнти:
- помідори — 1,5 кг
- кислі очищені яблука — 300 г
- цибуля — 1 велика головка
- оцет яблучний — 50 мл
- сіль, перець за смаком
Приготування:
- У помідорів вирізаємо плодоніжки, ріжемо їх на половинки і складаємо в каструлю. Туди ж додаємо нарізані цибулю і яблука.
- Ставимо на маленький вогонь, даємо закипіти і варимо близько 20 хвилин. За допомогою сита або блендера робимо з нашої маси пюре і повертаємо на вогонь на 40 хвилин. За цей час паста повинна увариться в кілька разів. Не забуваємо помішувати.
- Додаємо сіль, перець і цукор, пробуємо на смак і коригуємо спеціями. Додаємо яблучний оцет, тримаємо на вогні ще 15 хвилин.
- Готову томатно-яблучну пасту заливаємо в теплі, простерилізовані банки, закатуємо і відправляємо під ковдру до охолодження. Така паста чудово підійде до м’ясних страв.
Гостра томатна паста
Інгредієнти:
- помідори — 3 кг
- цибуля — 500 г
- мелений пекучий перець — 2 ч.л.
- лавровий лист — 2 шт.
- цукор — 200 г
- гірчичний порошок або насіння — 2 ст.л.
- ялівець (за бажанням) — 3—4 ягоди
- оцет 6% — 200 мл
- чорний перець — 6 горошин
Приготування:
- Насамперед помідори потрібно очистити від шкірки, для цього опускаємо їх спочатку в окріп і одразу ж в холодну воду.
- Нарізаємо помідори на половинки, додаємо нарізану цибулю, наливаємо склянку води, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Варимо близько 15 хвилин і пропускаємо масу через сито.
- Оцет підігріваємо, додаємо в нього пекучий перець, ялівець, чорний перець і лавровий лист. Доводимо до кипіння, охолоджуємо і переливаємо до томатів.
- Уварюємо нашу пасту в кілька разів, додаємо гірчицю, цукор і сіль. Доводимо до кипіння і варимо ще близько 5 хвилин.
- Відразу ж розливаємо у простерилізовані банки і відправляємо під ковдру, поки паста повністю не охолоне. Така гостра томатна паста чудово підійде для борщу, солянки або супу харчо.
Пряна томатна паста в духовці
Інгредієнти:
- помідори — 4 кг
- сіль — 4 ст.л.
- мелений коріандр — 1 ч.л.
- мелена кориця — 1 ч.л.
- мелений чорний перець — 1 ч.л.
- гвоздика — 10 паличок
- зелень за смаком — петрушка, кінза, селера
Приготування:
- Помідори ріжемо на половинки, очищаємо від зіпсованих місць і складаємо в сито, яке встановлюємо в каструлі з киплячою водою.
- Варимо близько 10 хвилин. Через сито або за допомогою блендера робимо пюре з томатів. Змішуємо масу з сіллю, переливаємо в каструлю і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів на 2 години.
- Періодично дістаємо, перемішуємо і перевіряємо густоту. Коли консистенція буде вас влаштовувати, додаємо спеції. Зелень пов’язуємо в пучок і “топимо” в соусі.
- Повертаємо в духовку ще на пів години. Зелень викидаємо, пасту переливаємо в простерилізовані банки, закочуємо і ховаємо під ковдру до охолодження. Такий пряний соус добре підійде до борщу, гуляшу або до м’яса.
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Аджика з хріном
Інгредієнти:
- помідори — 2 кг
- солодкий перець — 1 кг
- часник — 300 г
- гострий перець чилі — 300 г
- корінь хрону — 300 г
- оцет 9% — 150 г
- сіль — 150 г
Приготування:
- Помідори і перець миємо, видаляємо плодоніжки і очищаємо від насіння.
- Томати, хрін, часник, солодкий і гострий перець пропускаємо через м’ясорубку, Додаємо оцет і сіль, ретельно перемішуємо і зливаємо рідину.
- Отриману аджику розливаємо по банках і закриваємо звичайними капроновими кришками. Зберігати необхідно в холодильнику.
Смачного!
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