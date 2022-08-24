День Незалежності 2022: зірки СТБ привітали Україну

Зірки СТБ привітали Україну з Днем Незалежності

Сьогодні Україна святкує День Незалежності! Щодня українці доводять, що є незламними, незалежними та сильними. Ми гідно даємо відсіч російським загарбникам. Через військове вторгнення рф в Україну, масові заходи та святкування під час військового стану скасовано з міркувань безпеки. Незважаючи на це, відсвяткувати День Незалежності можна привітавши одне одного словами підримки. Зірки телеканалу СТБ звернулися до українців. Вітання — читайте в матеріалі STB.UA.

Тетяна Висоцька, ведуча марафону «Єдині новини. Головне», «Вікна-новини», «Таємниці ДНК»

Незалежність — це, насправді, цілий клубок можливостей. Це і шлях для зростання, і самість, відчуття свободи, відчуття єдності між собою. Тому я все це і бажаю нашій прекрасній країні. Після того, як ми переможемо, ми продовжимо цей шлях до зрілості і добробуту.

Зі святом, дорога ненько!

Ольга Кучер, ведуча програми «Вікна-новини»:

Незалежність для мене — це право бути собою. За будь-яких обставин. А ще це слово асоціюється в мене зі святом, яке я найкраще запам’ятала з дитинства — не шашликами і парадами, а прапорами і вишиванками. Щемливе свято, яке змушувало мене малу страшенно пишатися. І мурашки по тілу від гімну, в цей день він звучить особливо. А цього року кожен день – це день незалежності. Іще один, що наближає нас до перемоги.

У 90-х нам дивом далася незалежність — мирно і без краплі крові. Високу ціну доводиться платити зараз. Усім. І на фронті, і в тилу. Триває страшна війна, на нас попереду чекають важкі часи і ми не маємо права здаватися. Як нація ми маємо встояти і боротися — ніде більше немає іншої України. Тільки тут. Тільки зараз. Встояти. Витерпіти. Перемога буде за нами.

Я бажаю у цей день усім нам мужності. Безкінечної сили волі і безмежного прагнення перемоги. Віри в краще і власні сили. Нехай Бог благословить Україну і всіх нас!

Надія Матвєєва, ведуча проєктів «Щасливі за сім днів», «Неймовірна правда про українців», «Все буде добре» на СТБ:

Незалежність – для мене це можливість розвиватися і розвивати рідну країну без огляду на агресивних сусідів. Це натхнення створювати нову українську культуру, якою цікавиться і захоплюється увесь світ. Це щасливі люди, які йдуть своїм шляхом, і діють рішуче. Незалежна Україна – це місце, де я впевнено кажу: «Все буде добре». Разом переможемо!

З Днем незалежності, рідні українці. Ми єдині, ми сильні. Дякуємо нашим захисникам, підтримуймо одне одного, наближаймо нашу перемогу. Все буде Україна!

Ектор Хіменес-Браво, суддя кулінарного шоу «МастерШеф», ведучий проєкту «Прокинься з Ектором» на СТБ, шеф-кухар:

Незалежність – це свобода, смак до життя та демократія у всьому. Ми незламний народ, взірець для всього світу! Боремось за незалежність Європи та Світу! Незалежність – це сила, сила духу, любов до людини та нашої країни – могутньої держави!

Незалежність в українців в крові! І я пишаюсь бути одним з них! Разом ми непереборна сила!

Ольга Мартиновська, суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ, шеф-кухарка:

Незалежність – це, як мінімум, вітатися зі своїми батьками справжніми живими обіймами й поцілунками, а не тільки серденьками в месенджері. Будь завжди незалежною, моя Україно! Обов’язково будеш!

Володимир Ярославський, суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ, шеф-кухар:

Незалежність – для мене це свобода, можливість бути вільним і вибирати будь-що за покликом серця. Під час війни я роблю все, щоб допомогти нашим хлопцям відстояти нашу землю. З днем незалежності, дорогі українці!

Григорій Решетник, ведучий проєктів «Холостяк» та «Неймовірна правда про зірок»

Для мене незалежність — це територіальна цілісність нашої країни, мирне небо над головою, майбутнє наших дітей. Україна стала трендом у всьому світі, тому що наша країна — найпрекрасніша. Вільні думки, креатив, технології — синоніми України. Воля в серці та душі — це і є для мене незалежність.

Війна змінила кожного українця, і я — не виняток. Ми стали ще сильнішими, ріднішими, більш об’єднаними. Ми — єдине ціле. Ще більше полюбили свою землю. Хочемо тут творити, народжувати, розвиватися. І з кожним днем нам це вдається. Ми сміливі, непереможні, незламні, тому що ми — українці.

Завдяки своїй професії і тому, що я є лідером думок, можу допомагати людям, а також — воювати на інформаційному фронті, прославляти Україну на весь світ, надихати інших. І, що не менш важливо, — просити про допомогу і тим самим допомагати нашим героям і тим, хто потребує допомоги. А ще разом з командою СТБ ми втілюємо у життя проєкти, які прославляють українців та їх неймовірні таланти. Сьогодні кожен українець і кожна українка — герої. І я захоплююся їхньою мужністю не лише в День незалежності, а щодня, щохвилини і щосекунди. Українці, ми неймовірні! Пам’ятайте, що разом можливо все. Ми не лише переможемо, а й відбудуємо найпрекраснішу країну світу.

Любі українці, від усього серця вітаю нас із Днем прапора та Днем незалежності. Ми незалежні були, є і будемо завжди. Низький уклін нашим героям і геройкам із ЗСУ. Ми віримо у вас, пишаємося і захоплюємося. Любіть, творіть, народжуйте і вірте в Україну. Ми — найпрекрасніша нація світу. Зі святом! З Днем незалежності. Пам’ятайте: разом можливо все!

Сергій Костира, ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх»

Незалежність для мене — то щасливі очі дітей, що можуть вільно говорити і діяти, то міцні та непорушні кордони країни і боєздатна армія, яка завжди захищатиме наше майбутнє. Аби не втратити ніколи цю незалежність, ми маємо стати одним цілим у прагненні захистити свою України. Кожен допомагає на своєму місці. Божого захисту нам усім і мирного неба!

Наталія Татарінцева, ведуча «Танці. World of dance»

Незалежність — це вільно жити, відчувати, діяти та розвиватися як індивідуальність у країні, якій ти живеш. Україна — це є я, мої рідні, друзі, кожен з нас якраз і є тим творцем та борцем за незалежність.

Щодня для цього я підтримую кожну українську жінку, аби ми залишалися такими ж квітучими, успішними та найкрасивішими жінками світу. Я працюю над собою, треную дівчат, навчаю правильному харчуванню та догляду за своїм здоров’ям, щоб українська нація була здоровою нацією. І ніхто нас не зміг здолати. Адже наше здоров’я — це наш вічний ресурс.

З Днем Незалежності! Бажаю всім сил у подальшій боротьбі за вільну Україну. Ми — найсильніша нація світу, зараз і назавжди. Вперед разом до перемоги!

Марина Боржемська, ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» на СТБ, фітнес-тренерка:

Кожною клітинкою свого тіла я відчуваю, що живу у незалежній вільній країні. Незалежність – це вільність думок, вільність поглядів, самовираження, право вибору у будь-якій сфері та напрямку. Я не розумію, як може бути інакше. Але я знаю, що може. Ми бачимо залізну завісу над сусідньою країною та щоденну пропаганду, яка промиває мозок та відбирає право вибору та право думати. Наша незалежність – наша особливість як країни та нації. У нас не просто статус. Це сенс життя. У інших умовах ми не зможемо існувати, тому боремося за свою країну до кінця. До переможного кінця.

Кожен має працювати на своєму фронті, щоб наблизити перемогу і повернути свободу дихання нам усім. Щоб засинаючи ми не думали про те, що може трапитися вночі чи вранці. Куди прилетить наступна ракета, чи всі наші герої живі, в яких вони умовах проводять цю холодну ніч на фронті, яким чином ще допомогти їм.

Та ми усі знаємо як допомагати – працювати, щоб заробляти кошти для підтримки нашої держави та підтримки армії. Я продовжую працювати, платити податки, допомагати ЗСУ. Кожного дня я шукаю шляхи, як ще наблизити нашу перемогу. А також продовжую свою фітнес-програму, яка допомагає тисячам людей справитися зі стресом. Оскільки спорт вибиває усі негативні думки. Щоб з позитивом продовжити роботу. Головне завдання кожного українця – вірити у ЗСУ та по можливості допомагати.

Любі українці, ми сильна та смілива нація. Це побачив увесь світ. Ми незалежна нація, у якої ніхто не зможе відібрати цей статус. Ми переможемо кожного, хто незаконно ступив на нашу землю. З Днем незалежності, дорогі українці. Слава Україні. Усім нашим героям слава.

Світлана Арефнія, психологиня, експертка проєктів СТБ

Незалежність — дорівнює самодостатність.

Коли людина є особистістю, знає та береже свої цінності, саморозвивається, поважає оточуючих, може захистити себе та відстояти свою думку, прислуховується, але не залежить від думки інших, має достатній рівень самоцінності, самовпевненості та самоповаги, така людина є незалежною та відчуває незалежність.

Кожен громадянин країни, який плекає традиції та цінності держави, береже та розвиває культуру, економіку, духовність, захищає, любить та поважає все, що дає йому рідна земля, робить великий вклад у розвиток незалежності країни та її підтримку.

Я як вчена, дослідниця, викладачка, тренерка, експертка в галузі психології також розвиваю, популяризую, та підтримую життєві цінності українців, роблячи вклад у розвиток науки, освіти, культури та духовності.

Щиро вітаю всіх українців та українок з Днем незалежності України!

Країна складається з громадян, які її будують, люблять та живуть в ній. Хочу побажати, щоб кожен з нас відчував не тільки відповідальність як громадянина, а й любов до рідної землі, як до батьків, які подарували життя. Тому що тільки з любов’ю до рідних місць та вірою в наші сили ми зможемо подолати всі перепони.

Алекс Топольский, Холостяк 12-го сезону

Свобода і незалежність — були, є і будуть моїми головними життєвими цінностями. Це можливість вільно висловлювати свою думку, це реалізація мене як особистості — так, як я це відчуваю. Я йду за покликом внутрішнього голосу, а не за трендами чи чужими очікуваннями.

Досягнення незалежності — непростий процес. Як і не загубитися в тому масиві інформації, який щодня нас оточує. Аналізуйте, спостерігайте, формуйте свою думку і не бійтеся її висловлювати. Якщо ми говоримо про незалежність держави, то це, в першу чергу, наш суверенітет. А ще — демократичне середовище, де люди можуть проявляти свою свободу і особистість.

Незалежність = правда. І цю правду важливо не вагатися розповсюджувати. Повірте, вона переважить будь-яку брехню, фейки та фальсифікації. Не бійтесь бути почутими і робити маленькі і великі кроки на шляху до нашої перемоги. У кожного з нас є якості та вміння, які будуть корисними у цей складний для України час. Не думайте, що від вас нічого не залежить. Кожен може сьогодні допомогти країні на своєму фронті. Наша сила як нації – в єдності.

Вітаю всіх українців з Днем незалежності. Не забуваймо, що незалежність починається з кожного з нас, з нашої особистості. Потрібно завжди відстоювати її та культивувати, особливо у такі складні часи. Україна була, є і завжди буде вільною демократичною державою.

Наталка Денисенко, зірка костюмованої драми «Кріпосна» та інших серіалів СТБ

Для мене незалежність — це повна свобода в житті і впевненість у завтрашньому дні. Тому я і бажаю усім українцям якомога скоріше відчути цю впевненість. Впевненість у тому, що небо буде мирним, впевненість у нашому квітучому прекрасному майбутньому країни. З Днем Незалежності, українці!

Анна Сагайдачна, зірка костюмованої драми “Кріпосна” та інших серіалів СТБ

Незалежність про мене — це завжди про силу. Про силу любові до своєї Батьківщини і до своїх людей. А ще незалежність — це про те, що нам нічого чужого не треба, у нас вже все є. Все своє і все найкраще. Я люблю вас, українці! Я від усієї душі вітаю вас зі святом. І вітаю тебе, Україно! Переможемо!

Тарас Цимбалюк, зірка серіалів СТБ «Кріпосна», «Кава з кардамоном» та інших

Слово «незалежність» я сприймаю буквально. Проводжу паралель із сьогоденням. І для мене, у першу чергу, незалежність є синонімом слова «свобода». Власне, те, до чого так довго йшла наша Україна. Шлях до незалежності був і є дуже тернистим. Але разом ми подолаємо будь-які перепони.

Особисто я намагаюсь бути більшим патріотом своєї країни. Несу на плечах культурну місію. І це теж дуже важливо. На своєму фронті докладаю зусиль щодня.

Вітаю українців з Днем незалежності. Хочу побажати кожному зробити якомога більше висновків, відштовхуючись від тих страшних подій, які переживає зараз наша країна. Бо ми досить швидко звикли до подій у 2014 році. А так бути не повинно. Хочу вірити, що єдність, яка відбувається в Україні зараз, залишиться і після нашої перемоги, яка, я впевнений, настане дуже скоро. Зберігайте оптимізм, займайтесь кожен своєю справою, допомагайте тим, хто цього потребує. І ні в якому разі не панікуйте, не докоряйте собі, що не на фронті. Люди, які виїхали за кордон, але формують там позитивний імідж нашої держави, відвідують мітинги, донатять, теж наближають перемогу. Ми всі є українцями, де б не знаходились. Бажаю нам нести цю почесну місію і далі. Слава Україні!