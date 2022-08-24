З Днем Незалежності України 2022: вітання та листівки

24 серпня в Україні святкують важливе державне свято – День Незалежності. 2022 року українці святкують 31-у річницю становлення нашої держави.

Цього року ми відзначаємо державне свято під звуки сирен та вибухи снарядів. 31 річниця незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода. Редакція STB.UA підготувала красиві привітання у віршах та листівках із Днем Незалежності України.

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З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми — нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми — веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми — сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

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З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З Днем Незалежності

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати.

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

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