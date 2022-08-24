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День Незалежності України: історія свята

24.08.2022

Щороку 24 серпня Україна відзначає найважливіше для кожної держави свято – День Незалежності. 2022 року ця дата припадає на середу. Країна відзначає День незалежності в умовах повномасштабного вторгнення рф. Вихідного дня не передбачено. Про історію свята – читайте в матеріалі.

Коли День Незалежності України 2022: історія свята

Історія свята День Незалежності України

Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові «Про День проголошення незалежності України» було зазначено:

«З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України».

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Однак пізніше виникла потреба перенести дату на 24 серпня 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада Української РСР прийняла «Акт проголошення незалежності України». Потім він був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року і змінив історію країни назавжди. Відтоді Україна була проголошена незалежною і суверенною державою.

аа

У 2022 році нашій країні виповнюється 31 рік.

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