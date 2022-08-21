21 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 21 серпня

21 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих дат і серед них Міжнародний день пам’яті жертв тероризму. Крім того, 21 серпня вшановують мучеників Еміліяна та Леоніда. Які свята 21 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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21 серпня ― пам’ятні дати:

Міжнародний день пам’яті жертв тероризму відзначають 20 серпня щороку. Цей день заснований ООН 27 жовтня 2017 року. Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію A/RES/72/165, яка проголошує Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму з метою віддати належне жертвам тероризму та особам, які постраждали від нього, та стати імпульсом для підтримки їх та сприяння захисту та повному здійсненню їхніх прав та основних свобод. Над резолюцією працювали Генеральна Асамблея, Комітет з прав людини та Рада з прав людини у сфері захисту та здійснення прав жертв тероризму.

Резолюція підтверджує той факт, що заохочення та захист прав людини для всіх та верховенство права на національному та міжнародному рівнях мають суттєве значення для запобігання тероризму та боротьби з ним.

росія з 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення в Україну, яке супроводжується навмисними атаками цивільних об’єктів, вбивством цивільних та знищенням цілих міст України та культурних, історичних цінностей. На міжнародному рівні країни докладають зусилля для визнання дій росії терористичними актами, а країну такою, що фінансує тероризм.

21 серпня ― церковні свята:

Святого Еміліяна та мучеників Єлевтерія і Леоніда вшановують 21 серпня щороку. Святий Леонід Єгипетський ― християнський мученик IV в. Згідно з переказами, Леонід належав до знатного римського прізвища і володів чудовою красою. Він з дитинства вирішив присвятити себе Богу і помер в ім’я нього.

Святий мученик Еміліан постраждав за Христа за царювання імператора Юліана Відступника (361-363). Еміліан жив у місті Доростол, що на березі річки Дунаю. Імператорський указ про вбивство християн був прочитаний на міській площі. Святий Еміліан був рабом місцевого градоначальника та таємним християнином. Він протестував указу, й влаштував погром серед язичницьких храмів. Коли його схопили й намагалися змусити покинути віру, Еміліан терпів тортури, поки його не вирішили спалити. Тоді вогонь піднявся такий, що обпалив усіх язичників, які зловтішалися.

Коли він помер, у Константинополі було збудовано церкву на честь святого мученика Еміліана, куди і перенесли його святі мощі.

21 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 21 серпня святкують Герман, Григорій, Ємельян, Йосип, Леонід, Мирон, Микола, Теодор, Федір та Еміль.

21 серпня ― прикмети і традиції:

Вітер дме поривами ― буде тиха погода, якщо безперервно ― до негоди.

Багатий урожай ягід ― до холодної зими.

21 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна порушувати Успенський піст.

Не можна прибирати та мити підлогу вдома.

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