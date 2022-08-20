20 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 20 серпня

20 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день ліні. Крім того, 20 серпня вшановують Святого преподобного мученика Дометія. Які свята 20 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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20 серпня ― свята:

Всесвітній день ліні відзначають 20 серпня щороку. Це жартівливе свято, яке дійсно є святковим ― на цей день не треба нічого робити. Головною особливістю святкування Дня лінощів є те, що в цей день заведено байдикувати. Вважається, що День лінощів зародився в Колумбії, в Ітагуі — промисловому центрі та густонаселеному місті. Його було засновано у 1984 році в день закриття Фестивалю промисловості, торгівлі та культури. Ідею святкування Дня лінощів підхопили багато країн, хоча дати святкування не завжди збігаються. Наприклад, у Колумбії та багатьох інших країнах це свято відзначають 20 серпня, у США вирішили інакше й байдикують 10 серпня. Терміни святкування різні, але суть однакова — це чудовий привід нічого не робити, хоча б неофіційно.

У Всесвітній день ліні жителі мають право полінуватися «від душі». Частина з них робить це пасивно — просто відпочиває вдома, навіть не встаючи з ліжка. Інші ж вибирають активне неробство й роблять його назло іншим — виносять лежаки та шезлонги у тіньок або до моря, беруть із собою смачну їжу та пасивно закликають інших людей приєднуватися. У День лінощів колумбійці організовують різні вуличні змагання, а ті, хто не хоче брати в них участь, виходять на вулиці зі своїми кріслами, матрацами, їжею та насолоджуються своїм неробством.

20 серпня ― церковні свята:

Святого преподобного мученика Дометія вшановують 20 серпня щороку. Святий Дометій був родом з Персії. У часи імператора Костянтина Великого він прийняв хрещення від християнина на ім’я Увара і в Месопотамії, в місті Нисибії, вступив до монастиря. Пізніше він відправився на східний берег ріки Євфрат, в місто Федіосополі, де приєднався до відлюдника Нурвела, який десятиліттями не їв вареної їжі. Він отримав титул диякона, проте відмовився від звання священника й відправився у печери в околиці Кирра, в Сирії. Там він почав творити чудеса, й люди почали стікатися до нього на прийом. За часів правління Юліяна Відступника, до нього дійшла слава про Дометія, і мучитель наказав убити його й усіх, що прийшли до печери, а саму печеру закидати камінням.

20 серпня ― День ангела:

Щороку 20 серпня іменини святкують Олександр, Олексій, Антон, Атанасій, Василь, Василій, Дементій, Дмитро, Єлісей, Іван, Митрофан, Михайло, Петро та Ян.

20 серпня ― прикмети і традиції:

Побачити першу лелеку у польоті ― на щастя, здоров’я та багатий врожай.

Якщо при зустрічі з першою лелекою в кишені гроші, то скоро розбагатієте, якщо ключі ― зберете хороший урожай, а якщо кишеня порожня ― чекайте біди.

20 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна ходити з пустими кишенями ― біду накличеш.

Не можна гуляти й тинятися вночі, бо буде велике горе.

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