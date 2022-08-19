19 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 19 серпня

19 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих і церковних свят, і серед них ― Преображення Господнє. Які свята 19 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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19 серпня ― свята:

День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків;

День пасічника в Україні;

День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків святкують 19 серпня 2022 року. День святкують щороку в третю п’ятницю серпня. Свято було засноване брендом American Crew, який випускає засоби для догляду за шкірою та волоссям для чоловіків. Компанія хотіла зробити наголос на переосмисленні підходу до чоловічої краси та яким має бути догляд за собою для чоловіків. Багато професійних барберів використовують засоби цієї компанії, вони передбачають найкращий догляд за волоссям після стрижки , за шкірою після гоління та миття.

День пасічника в Україні святкують 19 серпня щороку. Свято запроваджено в Україні з ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України згідно з Указом Президента України «Про День пасічника» від 15 серпня 1997 р. № 815/97. Підраховано, що кожна сьома тонна світового меду ― українська. На пасіках країни сьогодні «працює» близько п’яти мільйонів бджолиних сімей. Бджільництво або пасічництво ― одна з найдавніших професій на території сучасної України. Давні слов’яни були відомі своїм медом, віском та пов’язаними товарами в усьому світі з давніх часів, сліди торгівлі тягнуться до міст-фортець у Північному Причорномор’ї, в Азію та Європу. Вшанування бджолярів дуже важливе при обсязі їх робіт.

19 серпня ― церковні свята:

Яблучний Спас;

Преображення Господнє;

Яблучний Спас відзначають на п’ятий день після Медового Спаса це 19 серпня в 2022 році. Він також збігається із великим християнським святом ― Преображенням Господнім. Припадає на Успенський піст або Спасівку, проте цього дня дозволяється споживати рибу, олію та вино. Він вважається третім святом після Різдва та Великодня. Спас сягає традиціями у давні віки до приходу християнства до Київської Русі, свідченням того, що Спас символізував свято врожаю, яке асимілювало християнство, є звичай освячувати в церкві дари природи: яблука, сливи, груші, обжинкові вінки, бджолині стільники тощо. Іноді на Спаса несли до церкви також мак, моркву, цибулю, коноплю-материнку, лікарське зілля, зокрема васильки та чорнобривці.

Преображення Господнє святкують 19 серпня в 2022 році. Свято почали святкувати в 4 столітті, коли був побудований перший храм Преображення Господнього. Свято пов’язане із тим, шо Ісус Христос за 40 днів до свого розп’яття на Голгофі явився своїм трьом учням в божественній сутності на горі Фавор. Християни прагнуть бути ближчими до Бога, як апостоли були близькими з Ісусом на горі. Преображення ― це одне із 12 найбільших християнських свят. Суть свята в тому, що Христос вже знав, що на нього чекає, і чим доведеться пожертвувати, та явився перед апостолами уже в божественній іпостасі. Як пишуть у Біблії, Преображення супроводжувалося також появою старозавітних пророків ― Мойсея та Ілії, які говорили з Ісусом про Його близьку долю, відхід та жертву. Усіх присутніх тоді з Христом осінила світла хмарина, і з неї почувся голос: «Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайтеся!».

19 серпня ― День ангела:

Щороку 19 серпня іменини святкують Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василій, В’ячеслав, Герман, Дар’я, Дмитро, Єфим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Миколай, Петро, Савва, Сергій, Симон, Степан, Теодор та Яків.

19 серпня ― прикмети і традиції:

Антонівка вродила — наступного року хліб уродить.

Перш ніж їсти яблука самому, слід обов’язково ними когось пригостити.

Відкусивши перший шматок яблука загадували бажання, і воно обов’язково справдиться.

Люди, які надіються потрапити в рай, повинні на Яблучний Спас з’їсти свячене яблуко.

19 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна їсти яблука до освячення в церкві;

Не можна займатися роботою.

Не можна купатися у водоймах.

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