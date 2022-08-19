Благодійний garage sale українських модних брендів у Fairmont Grand Hotel Kyiv

Майже пів року волонтерства і допомоги країні. Підтримка набуває все нових форм. Столичний готель Fairmont Grand Hotel Kyiv зібрав у себе більше 20-ти українських дизайнерів і влаштував справжній garage sale. Цього дня дизайнери представили свої архівні колекції та зовсім нові, які просякнуті патріотизмом і любов’ю до України. Організатори кажуть, хочуть робити більше таких івентів, де люди мистецтва зможуть проявляти себе і допомагати.