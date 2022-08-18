18 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 18 серпня

18 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День поганих віршів. Крім того, 18 серпня вшановують святого мученика Євсигнія. Які свята 18 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

Фото – Pixabay.com

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18 серпня ― свята:

День поганих віршів відзначають 18 серпня щороку. Це свято походить зі США (Bad Poetry Day), і воно вважається жартівливим. Свято створене авторами сайту Wellcat.com, який пропонує цього дня написати вірш ― навіть якщо він буде поганим. Краще поганий вірш, ніж ніякий, правда? Свято постійно набуває популярності, в особливості, тому що можна поділитися своєю творчістю та отримати об’єктивну оцінку, яка частіше за все буває позитивна.

18 серпня ― церковні свята:

Святого мученика Євсигнія вшановують 18 серпня щороку. Мученик Євсигній народився в Антіохії в середині III ст. Він був відданий військовий, протягом шістдесяти років він служив у військах римських імператорів Діоклетіана, Максиміана Геркуліта, Констанція Хлора, Костянтина Великого і його синів. Коли у 362 році імператором став Юліан Відступник, він заборонив Христову віру і намагався відновити пануючу релігію язичництво. На початку царювання святого Костянтина Великого Євсигній був свідком явища на небі зоряного Хреста, що віщував йому перемогу, він увірував у Христа, і про це дізналися інші солдати, й це дійшло до правителів. Тому Євсигнія схопили та почали спочатку схиляти до язичництва, а потім піддали тортурам. Проте, воїн, хоч і відрікся від військової справи, мав велику віру та силу волі. Коли його кати вирішили, що не можуть зломити мученика, його зарубали мечем.

18 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 18 серпня святкують Єфим, Іван, Максиміліан, Симон, Ян, Дар’я, Євдокія, Христина, Марія та Нонна.

18 серпня ― прикмети і традиції:

Євстигнія ще називають Житником. На це свято заклинали врожай. У полі під час жнив шукали на якому стеблу виросло більше 1 колоска. Якщо вдавалося знайти стебло із 12 колосками ― таке називали «маткою», його зберігали протягом року й насіння з нього першим кидали у землю.

Як виповзли земляні черв’яки ― до дощу.

Яка погода буде 18 серпня ― такою вона буде до грудня.

18 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна викидати їжу, коли прибрали зі столу.

Не можна вживати алкоголь.

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