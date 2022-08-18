Коли день ангела Дар’ї у 2022 році? Вітання у віршах

19 серпня Дар’я святкує іменини. Дар’я ― ніжна та весела, товариська дівчина та жінка, яка часто буває душою компанії. Коли треба святкувати іменини Дар’ї, що значить ім’я Дар’я та як привітати її зі святом ― про все читайте в матеріалі STB.UA.

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День ангела Дар’ї 2022 (іменини Дар’ї) за православним календарем святкують:

Квітень: 1, 4.

Серпень: 17, 18, 19

Вересень: 7.

Значення імені Дар’я

Дарина або Дар’я має давньоперське походження, змінене територіально слов’янською мовою. Походить від Δαρείος, «Дарій», що являє собою еллінізовану форму давньоперського імені «Дараявауш» (перс. داریوش‎‎), утвореного з елементів «дара» («той, хто володіє») + «вауш» («добрий, благий»). Українські народні форми — Одарина, Одарка, як варіант «Дарія» вживають язичницьке за походженням ім’я Дарина. Ім’я Дар’я має чоловічу форму Дар’ян.

Дівчатка з ім’ям Дарина, або Дар‘я дуже товариські й артистичні. Вони емоційні чутливі та легко беруть на себе головну роль в будь-яких типах відносин. З дитинства Дар’я активна та із цікавістю досліджує навколишній світ. У неї багато друзів, й вона вірна в дружбі й у коханні.

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Транслітерація імені для закордонного паспорта ― DARIA або DARYNA

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Мила, Дашо, ти прекрасна,

Елегантна і сучасна!

З іменинами тебе вітаємо,

У всьому успіхів щиро бажаємо.

Нехай обійдуть тебе негоди,

На довгому життєвому шляху,

Від щирого серця тобі бажаємо щастя,

І до кохання велику жагу.

*****

Дарино. з Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

*****

Ти, Дашулю, енергійна,

Пироги печеш відмінно!

Будь для нас завжди такою –

Доброю серцем і душею!

Нехай все в житті вдається,

Хай душа завжди сміється,

Будуть сонячними дні!

Щастя, віри і любові!

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ФОТО – Pixabay.com

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