Коли день ангела Дар’ї у 2022 році? Вітання у віршах
19 серпня Дар’я святкує іменини. Дар’я ― ніжна та весела, товариська дівчина та жінка, яка часто буває душою компанії. Коли треба святкувати іменини Дар’ї, що значить ім’я Дар’я та як привітати її зі святом ― про все читайте в матеріалі STB.UA.
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День ангела Дар’ї 2022 (іменини Дар’ї) за православним календарем святкують:
- Квітень: 1, 4.
- Серпень: 17, 18, 19
- Вересень: 7.
Значення імені Дар’я
Дарина або Дар’я має давньоперське походження, змінене територіально слов’янською мовою. Походить від Δαρείος, «Дарій», що являє собою еллінізовану форму давньоперського імені «Дараявауш» (перс. داریوش), утвореного з елементів «дара» («той, хто володіє») + «вауш» («добрий, благий»). Українські народні форми — Одарина, Одарка, як варіант «Дарія» вживають язичницьке за походженням ім’я Дарина. Ім’я Дар’я має чоловічу форму Дар’ян.
Дівчатка з ім’ям Дарина, або Дар‘я дуже товариські й артистичні. Вони емоційні чутливі та легко беруть на себе головну роль в будь-яких типах відносин. З дитинства Дар’я активна та із цікавістю досліджує навколишній світ. У неї багато друзів, й вона вірна в дружбі й у коханні.
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Транслітерація імені для закордонного паспорта ― DARIA або DARYNA
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Мила, Дашо, ти прекрасна,
Елегантна і сучасна!
З іменинами тебе вітаємо,
У всьому успіхів щиро бажаємо.
Нехай обійдуть тебе негоди,
На довгому життєвому шляху,
Від щирого серця тобі бажаємо щастя,
І до кохання велику жагу.
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Дарино. з Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.
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Ти, Дашулю, енергійна,
Пироги печеш відмінно!
Будь для нас завжди такою –
Доброю серцем і душею!
Нехай все в житті вдається,
Хай душа завжди сміється,
Будуть сонячними дні!
Щастя, віри і любові!
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ФОТО – Pixabay.com
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