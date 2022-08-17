17 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 17 серпня

17 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День захисту чорного кота. Крім того, 17 серпня вшановують сімох мучеників Ефеських. Які свята 17 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

Фото – Pixabay.com

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17 серпня ― свята:

День комісійної крамниці;

День захисту чорного кота;

День комісійної крамниці або День секонд-хенду святкують 17 серпня щороку. Комісійний магазин має багато різних назв: благодійний магазин, магазин секонд-хенду, магазин перепродажу, магазин консигнації та магазин хоспісу. Незалежно від того, як ви називаєте цей тип магазину, це, по суті, роздрібний заклад, який продає вживані речі. Хоча ці предмети використовувалися, вони все ще в хорошому стані. Зазвичай на Заході магазинами керують благодійні організації. Бувають випадки, коли комісійні магазини іноді використовують подаровані речі, щоб допомогти людям піднятися на ноги під час скрути або після стихійного лиха в цьому районі. В Україні теж є комісійні магазини та секонд-хенди, проте наразі вони не є всі благодійні.

День захисту чорного кота святкують 17 серпня щороку. Його створили тому що цього дня в 1843 році в американській газеті Saturday Evening Post вийшло оповідання Едгара Аллана По «Чорний кіт» ― новела в стилі По, де кіт помстився хазяїну.

Насправді, через рідкісність чорних котів та їх особливу красу, їх почали вважати фамільярами відьом у Середні віки, а також почали вважати тваринами, які приносять нещастя. У 18-19 ст. ненависть до чорних котів сягнула рівня, коли бували випадки, коли їх починали вбивати.

Втім Стародавній Єгипет або Далекий Схід ставилися до вусатих хижаків значно краще, єгиптяни їх взагалі вважали за священних тварин. У Єгипті богиня-кицька Бастет була в особливій повазі. В певний період вона вважалася захисницею людського племені.

У 20 ст. чорний кіт почав асоціюватися із рухом анархізму і ця тварина стала символом анархоактівістів.

Зараз захисники тварин однаково захищають чорних котів, чи будь-яких інших.

17 серпня ― церковні свята:

Сімох мучеників Ефеських;

Преподобної мучениці Євдокії;

Сімох мучеників Ефеських або отроків Ефеських вшановують щороку 17 серпня. У християн прийнято називати мучеників Ефеських воїнами-отроками Максиміліан, Ямвлих, Мартиніан, Іоанн, Дионисій, Костянтин і Антонін. Вони жили в середині ІІІ століття, і приблизно в 250-му році вони були замуровані гонителями християн в печері. Але Господь їх вирішив врятувати. Він навів на отроків чудесний сон, і юнаки пробули в печері понад 170 років, поки не були виявлені, як печера була відкрита. Вони пробудилися від чудесного сну і, розповівши про себе і свої муки, на очах у всіх схилили голови і знову заснули. Цього разу це був незвичайний сон, а схожий на смерть, і вони будуть так лежати до всезагального воскресіння. Диво було засвідчено християнами в V ст. До покровительства цих праведників звертаються хворі, змучені довгим безсонням, і батьки, що моляться про своїх дітей, що не засинають.

Преподобну мученицю Євдокію вшановують 17 серпня щороку. Преподобна мучениця Євдокія жила в IV столітті в Римській імперії. У 362 році загарбники відвезли її разом з дев’ятьма тисячами полонених на територію сучасного Ірану. Коли дізналися, що вона християнка, то Євдокію намагалися змусити повірити в язичницькі релігії. Кілька разів Євдокія відмовилася зректися своїх переконань, але потім вона розізлила своїх тюремників. За це її прирекли на голод і кинули в темницю, жорстоко били палицями та поламали кістки. Свята Євдокія була непохитна, тож їй відсікли мечем голову.

17 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 17 серпня Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Констянтин, Максиміліан, Михайло, Семен, Ян, Арина, Дар’я, Євдокія, Ірина та Ія.

17 серпня ― прикмети і традиції:

Свята на 17 серпня ще називають «Явдоха», «Малинівка», «Сіногній».

З 17 серпня починали йти дрібні дощі, що звуться мряка, встигає лісова малина, а господині збирали останні огірки.

Яка погода на Явдоху, така буде і в листопаді.

17 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

17 серпня заборонено давати та брати гроші в борг.

17 серпня заборонено будь-що продавати.

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