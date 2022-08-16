Огірки з кетчупом: рецепт на зиму

Як законсервувати огірки з кетчупом на зиму? У такому маринаді огірки виходять дуже хрусткими, а смак однозначно порадує неповторним смаком вас і ваших близьких. Читайте покроковий рецепт смачних огірків з кетчупом від учасника «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

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Приготування:

Огірки миємо та замочуємо на 3–5 годин – завдяки цьому, вони вийдуть хрусткими.

Банки миємо, стерилізувати їх не потрібно, вони простерилізуються пізніше, коли банка стоятиме в киплячій воді. Кришки стерилізуємо.

На дно кожної банки кладемо всю зелень та спеції. Щільно вкладаємо огірки так, аби не було порожнеч.

Готуємо маринад – кип’ятим воду з цукром, сіллю та кетчупом. Якщо хочете, аби ваші огірки вийшли гостренькими краще використовувати кетчуп чилі. Кип’ятимо до тих пір поки цукор і сіль не розчиняться. Вливаємо оцет і одразу ж заливаємо маринад в банки.

Банки ставимо в киплячу воду і стерилізуємо їх приблизно 15–20 хвилин. Коли вода в банці закипить і огірки почнуть темніти – тримаємо їх ще хвилини 3 та дістаємо з каструлі.