Як приготувати огірковий лимонад: рецепт покроково

Огірковий лимонад: рецепт приготування в домашніх умовах
Огірковий лимонад добре втамовує спрагу та приємно освіжає в спекотний літній день. Як приготувати огірковий лимонад в домашніх умовах? Дієтологи проекту «Зважені та щасливі» діляться з вами простим рецептом цього смачного напою. Швидше читайте секрети приготування!
Складові:
- 1 скл. цукру
- 1,5 л води
- 400 г огірків
- 2 лимона
- М’ята
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Приготування огіркового лимонаду:
- У каструлі змішати цукор з кип’яченою гарячою водою в пропорції 1:1.
- Отриманий сироп довести до кипіння, періодично помішуючи. Варити до повного розчинення цукру.
- Прибрати сироп з плити для охолодження.
- Лимони помити, обдати окропом і витерти сухою серветкою.
- Ретельно вимити огірки, зняти шкірку.
- Вичавити сік із лимонів.
- Нарізати огірки. Збити в блендері разом із м’ятою до кашоподібного стану.
- Отримане пюре процідити через марлю або дрібне сито.
- Змішати в глечику сироп, лимонний та огірково-м’ятний сік. Залити порцією негарячої кип’яченої води, додати кубики льоду.
- Подавати з нарізаними дольками огірка, лимона й листочками м’яти.
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Поради з приготування:
- Вибирайте молоді огірки. У них м’яка шкірка й немає гіркуватого присмаку.
- Воду й сироп додайте невеликими порціями. Це дозволить вам вчасно скоригувати смак напою та зробити його таким, як вам подобається.
- Якщо у вас немає блендера, скористайтеся звичайною терткою. М’яту потрібно дрібно порубати і перетерти, а огірки подрібнити за допомогою дрібної тертки.
Смачного!
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