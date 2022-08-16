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М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»

16.08.2022

М’ятний лікер  це ідеальний напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікерСпеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного м’ятного лікеру. 

Як приготувати м'ятний лікер: рецепт у домашніх умовах

Складники:

  • М’ята – 40–50 г (2 склянки)
  • Якісна горілка або розбавлений 40–45% етиловий спирт – 1 літр
  • Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити на 200 г меду)
  • Вода – 250 мл

Спосіб приготування:

  1. Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, у якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо.
  2. Настоювати 2 тижні в темному місці за кімнатної температури, кожні кілька днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою.
  3. Фільтруємо рідину крізь марлю, листя відтискаємо і можемо сміливо викидати – воно нам більше не потрібне.
  4. Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду і цукор, доводимо до кипіння і варимо кілька хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури.
  5. Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закорковуємо.
  6. Витримуємо лікер у холодильнику ще місяць. За появи осаду – фільтруємо крізь кілька шарів марлі або вату. У процесі витримки лікер може трохи потемніти або змінити колір із зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.

Більше на тему: Персиковый ликер: как приготовить в домашних условиях

Міцність такого м’ятного лікеру – 21–25 градусів, а зберігатися він може приблизно 2 роки.

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