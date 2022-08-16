Як приготувати м'ятний лікер: рецепт у домашніх умовах

М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»

М’ятний лікер – це ідеальний напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікер. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного м’ятного лікеру.

Складники:

М’ята – 40–50 г (2 склянки)

Якісна горілка або розбавлений 40–45% етиловий спирт – 1 літр

Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити на 200 г меду)

Вода – 250 мл

Спосіб приготування:

Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, у якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо. Настоювати 2 тижні в темному місці за кімнатної температури, кожні кілька днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою. Фільтруємо рідину крізь марлю, листя відтискаємо і можемо сміливо викидати – воно нам більше не потрібне. Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду і цукор, доводимо до кипіння і варимо кілька хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури. Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закорковуємо. Витримуємо лікер у холодильнику ще місяць. За появи осаду – фільтруємо крізь кілька шарів марлі або вату. У процесі витримки лікер може трохи потемніти або змінити колір із зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.

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Міцність такого м’ятного лікеру – 21–25 градусів, а зберігатися він може приблизно 2 роки.

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