Антон Листопад загинув під час бойових дій ― що відомо

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Загинув український льотчик Антон Листопад ― один із кращих пілотів Повітряних сил ЗСУ

15.08.2022

Загинув Антон Листопад ― український пілот найвищого класу. Він приймав участь у повітряних боях над Україною з 24 лютого, й отримав нагороду від Володимира Зеленського незадовго до загибелі. Докладніше — у матеріалі на STB.UA.

Антон Лстопад

Антон Листопад загинув під час захисту України, повідомив 14 серпня Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради.

«З перших хвилин широкомасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад ― на захисті Свободи і Незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений Президентом високою державною нагородою ― орденом за мужність 3-го ступеня.

Антон Листопад справедливо належить до числа найпопулярніших серед теперішніх поколінь ліцеїстів випускників нашого навчального закладу…», ― говориться у повідомленні.

Антон Листопад

Антон навчався у ліцеї в 2005-2008 роках. Його наставницею була Савчук Оксана Богданівна. За словами представників ліцею Антон запам’ятався як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак.

Вже в 2019 році Антон визнаний кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ. А в 2021 році він був ведучим під час польоту наших літаків на параді до Дня Незалежності 24 серпня. 

Антон Листопад

Його шлях до пілота екстра-класу був непростим, проте блискучим. Як зазначають у ліцею, льотчик був учасником бойових дій на сході України.

Фото – facebook.com/if.ftl

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