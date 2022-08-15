15 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 15 серпня

15 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них вшанування святого мученика Стефана. Які свята 15 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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15 серпня ― церковні свята:

Перенесення мощей архідиякона Стефана відзначається 15 серпня щороку. Стефан був першим християнським мучеником і жив у ІІІ ст. н.е. Він жив за часів суперечки між Римською та Африканською церквою, й дуже невдало встряв між ними, коли викликав злість місцевих поважних представників. Єврейські законовчителі вступали з ним в суперечки, але ніхто не міг протистояти його мудрості. Тому вони обмовили Стефана перед судом, нібито він богохульствував. Він хрестив та сповідував неугодних для церкви людей, який вважали єретиками. Коли він став перед судом, мученик на свій захист відповів, що він знає істину, а євреї ― ні. Наводив приклади у своїй полум’яній промові. Після його промови Стефана вивели надвір і побили камінням. Його мощі були знайдені в 415 році в Єрусалимі, а в 428 перенесені до Константинополя.

15 серпня ― День ангела:

Щороку 15 серпня іменини святкують Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор та Ян.

15 серпня ― прикмети і традиції:

У народі Святий Стефан вважається покровителем коней, тому йому моляться за здоров’я і захист цих тварин.

Яка погода вранці ― така ж буде протягом шести тижнів.

15 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна займатися рибальством.

У Степанів день ні в якому разі не можна ображати тварин та зневажати їх.

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