Літній салат з сезонних продуктів: топ-10 рецептів покроково

Салати: топ-10 рецептів на літо від учасників «МастерШеф»

У найбільш сонячну пору року хочеться менше їсти важких, жирних і смажених страв, і більше – свіжих сезонних овочів і фруктів. Запастися вітамінами на весь рік без шкоди для фігури допоможуть смачні літні салати! Прості рецепти літніх салатів із сезонних продуктів від учасників «МастерШеф» – у нашому матеріалі.

Салат з молодим горошком

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Інгредієнти:

15 – 20 редисок

3 огірки

по 3 гілочки кропу і петрушки

4 ст. л. свіжого очищеного зеленого горошку

2 ст. л. рослинної олії

Сіль, перець

Приготування:

Редиску нарізати на четвертинки, огірки – півкільцями. Кріп і петрушку порубати. Змішати овочі в салатнику. Додати зелений горошок. Посолити і поперчити за смаком. Заправити олією.

Салат з локшиною з цукіні та помідорами чері

Інгредієнти:

2 цукіні

1 зубчик часнику

1 ст. л. меду

½ червоної цибулини

½ ріпчастої цибулини

200 г помідорів чері

150 г козячого сиру або бринзи

½ банки оливок без кісточок

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Приготування:

Цукіні нарізати тонкими смужками. Часник подрібнити і злегка обсмажити на оливковій олії. Додати смужки цукіні та обсмажити до м’якості. Посолити, поперчити, змішати з медом і перекласти в ємність для салату. Поки локшина з цукіні остигає, нарізати півкільцями обидва види цибулі. Помідори чері нарізати на половинки. Сир нарізати кубиками або розім’яти. Додати цибулю, помідори, сир і оливки до цукіні. Перемішати і заправити оливковою олією за смаком.

Салат з картоплею і тунцем

Інгредієнти:

1 банка тунця у власному соку

3 великі картоплини

2 помідори

2 яйця

150 г замороженої стручкової квасолі

½ пучка листя салату

15 мл гірчиці

2 ст. рослинної олії

Сіль, перець

Приготування:

Картоплю, стручкову квасолю і яйця в окремих ємностях зварити до готовності. Картоплю нарізати кубиками середнього розміру. Яйця нарізати на четвертинки. Помідори нарізати дольками. Тунець розім’яти виделкою. Листя салату порвати. Змішати всі інгредієнти в салатнику, посолити і поперчити. Гірчицю змішати з олією і заправити страву.

Салат з буряка з волоськими горіхами

Інгредієнти:

2 відварені буряка

2 – 3 зубчики часнику

100 г волоських горіхів

75 г чорносливу

2 ст. л. майонезу

Сіль

Приготування:

Буряк почистити і натерти на крупній тертці. Часник подрібнити. Чорнослив дрібно нарізати. Горіхи порубати і злегка обсмажити на сухій сковороді. Змішати тертий буряк, часник, чорнослив і горіхи. Посолити, заправити майонезом і ретельно перемішати.

Салат з кавуном і руколою

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Інгредієнти:

300 г м’якоті кавуна

½ пучка руколи

2 огірки

10 помідорів чері

½ банки чорних оливок без кісточок

½ червоної цибулини

100 г сиру фета

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Приготування:

Кавун нарізати трикутниками. Огірки і цибулю нарізати півкільцями. Томати чері та оливки розрізати на половинки. Сир нарізати кубиками. Змішати всі інгредієнти. Додати руколу. Посолити і поперчити. Заправити оливковою олією.

Салат з броколі, яблуком і родзинками

Інгредієнти:

2 невеликі головки капусти броколі

1 морква

1 яблуко

¼ цибулини

100 г волоських горіхів

100 г родзинок або сушеної журавлини

Сіль, перець

Для заправки:

100 г сметани

100 г майонезу

1 ст. л. лимонного соку

Приготування:

Броколі розібрати на суцвіття, обдати окропом і нарізати. Моркву натерти на тертці. Цибулю дрібно порубати. Яблуко нарізати невеликими шматочками. Горіхи злегка підсушити на сухій сковороді. Змішати всі інгредієнти в глибокій ємності і приправити за смаком. Для соусу з’єднати сметану, майонез і сік лимона. Ретельно перемішати і заправити салат.

Салат із запеченими баклажанами і солодким перцем

Інгредієнти:

2 середні баклажани

1 солодкий червоний болгарський перець

1 морква

3 помідори

3 гілочки петрушки

2 зубчики часнику

2 ч. л. сушеного чебрецю

1 ст. л. соку лимона

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Приготування:

Баклажани нарізати кружечками і викласти на змащене олією деко. Солодкий перець нарізати кубиками і додати до баклажанів. Посипати овочі сіллю і чебрецем та запікати до м’якості близько 20 хв. при 180 °С. Моркву натерти на тертці. Помідори нарізати кубиками. Часник подрібнити. Петрушку крупно порубати. Змішати підготовлені овочі та зелень. Заправити лимонним соком і оливковою олією. Прибрати в холодильник на 1 год., щоб салат настоявся.

Салат з двох видів капусти з гарбузовим насінням

Інгредієнти:

200 г червонокачанної капусти

200 г білокачанної капусти

1 морква

1 зелене яблуко

½ пучка петрушки

100 г очищеного гарбузового насіння

2 ст. л. яблучного оцту

2 ст. л. меду

2 ст. л. рослинної олії

Сіль, перець

Приготування:

Капусту нашаткувати. Моркву і яблуко натерти. Петрушку дрібно порубати. Змішати всі овочі і додати гарбузове насіння. Для заправки з’єднати яблучний оцет, мед і рослинну олію. Полити салат і перемішати.

Табуле з булгуром

Інгредієнти:

60 г булгура

2 помідори

1 огірок

2 пучка петрушки

½ пучка м’яти

2 стебла зеленої цибулі

Кілька салатних листів

Сік ½ лимона

2 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Приготування:

Крупу зварити, як зазначено на упаковці. Помідори і огірки нарізати кубиками. Петрушку, м’яту і цибулю дрібно порубати. Листя салату порвати. Для заправки з’єднати сік лимона і оливкову олію. Змішати булгур, овочі та зелень. Посолити, поперчити і заправити. Прикрасити листочками м’яти.

Салат з полуницею і шпинатом

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Інгредієнти:

1 великий пучок свіжого листя шпинату

300 г полуниці

50 г мигдальних пелюсток

1 ст. л. соку лимона

2 ст. л. бальзамічного оцту

Сіль

Приготування:

Полуницю нарізати невеликими шматочками та змішати з листям салату і мигдальними пластівцями. Посолити, скропити соком лимона і полити бальзамічним оцтом.

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