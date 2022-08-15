Що приготувати на сніданок: 5 простих і смачних ідей

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Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

15.08.2022

Багато з нас часто не їдять вранці зовсім не з причини відсутності апетиту, а через брак часу та ідей, що приготувати на сніданок. Як наслідок доводиться переїдати в обід або задовольнятися не надто корисним перекусом у дорозі. Хочете приготувати смачний та поживний сніданок, що потребуватиме мінімум часу і сил? Тоді читайте нашу добірку простих порад, що приготувати на сніданок.

Лінива вівсянка

вівсянка

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці тривалого варіння – ½ ст. 
  • молоко – ½ ст. 
  • грецький йогурт – 2–3 ст. л.
  • суміш сухофруктів – 30 г 
  • волоські горіхи – 20 г 
  • свіжий інжир (можна замінити іншими фруктами за смаком) – 100 г 
  • мед – 3 ч. л. 

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Спосіб приготування:

  1. У невелику банку насипте пластівці та залийте молоком. Додайте грецький йогурт і мед, ретельно перемішайте.
  2. Сухофрукти і горіхи порубайте, але не дрібно. Інжир наріжте шматочками (частину відкладіть для прикрашання). Додайте підготовлені інгредієнти до вівсянки і ще раз перемішайте. Зверху прикрасьте рештою фруктів.
  3. Закрийте банку і поставте в холодильник на 8 год. Вранці смачна і корисна лінива вівсянка готова!

Бананові панкейки

панкейки

Інгредієнти:

  • цільнозернове борошно – 90 г 
  • молоко – 150 мл 
  • яйце – 1 шт.
  • масло – 20 г 
  • мед – 1 ч. л. 
  • розпушувач – 2 ч. л. 
  • банан – 2 шт.
  • сіль – дрібка

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Спосіб приготування:

  1. Змішайте в мисці сипучі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль.
  2. Банан перебийте в пюре. Додайте яйце, розтоплене масло і молоко. Збийте в блендері ще раз. Обережно з’єднайте з борошном, розпушувачем і сіллю, перемішайте.
  3. Посмажте панкейки на середньому вогні з двох боків. Перед подачею полийте медом або кленовим сиропом і посипте горішками.

Ягідний смузі-боул з кокосом

смузі

Інгредієнти:

  • банан – 1 шт.
  • заморожені ягоди (малина, лохина, смородина) – 200 г 
  • молоко – 75 мл 
  • кокосові вершки – 75 мл 
  • кокосова стружка – 20 г 
  • горіхи кеш’ю – 20 г 
  • сушена вишня або ягоди годжі – 20 г 

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Спосіб приготування:

  1. У блендері збийте малину з бананом, кеш’ю і молоком. Додайте кокосові вершки і стружку, перемішайте.
  2. Вилийте смузі в глибоку миску, прикрасьте сухофруктами, кружальцями банана і кокосовою стружкою.

Гарбузові кекси в мікрохвильовці

гарбузові кекси

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.
  • гарбузове пюре – 1 ст. 
  • борошно – 3 ст. л. 
  • згущене молоко – 2 ст. л. 
  • прянощі (кориця, імбир, мускатний горіх) – 2 ч. л. 
  • арахісова паста – 1 ст. л. 
  • розпушувач – ½ ч. л. 
  • сіль – дрібка

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Спосіб приготування:

  1. Збийте яйце з гарбузовим пюре, згущеним молоком та арахісової пастою.
  2. Окремо з’єднайте борошно, прянощі, розпушувач і дрібку солі. Обережно введіть в рідке тісто і перемішайте.
  3. Отриману масу розлийте по чашках, які підходять для використання в мікрохвильовій печі. Готуйте 23 хв. за потужності 800 ватт, поки верхівка не перестане бути рідкою.

Тости з авокадо і яйцем-пашот

тости

Інгредієнти:

  • житній хліб – 2 скибочки 
  • яйця – 2 шт.
  • авокадо – 1 шт.
  • петрушка – 3 гілочки 
  • рукола – ½ пучка 
  • яблучний оцет – 1 ч. л. 
  • сіль, перець – за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Хліб підрум’яньте на сухій сковороді. Трохи остудіть і викладіть на нього зелень.
  2. Авокадо почистіть і видаліть кісточку. М’якуш наріжте скибочками і скропіть яблучним оцтом. Посоліть і поперчіть. Викладіть зверху петрушку і руколу.
  3. Для яйця-пашот нагрійте воду в сотейнику до утворення бульбашок, але не кип’ятіть. У миску розбийте яйце кімнатної температури. Зробіть вогонь мінімальним, обережно вилийте яйце в воду і варіть 3 хв. Готові яйця-пашот викладіть на авокадо. Поперчіть.

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