Страви з кабачків: що приготувати (10 рецептів)

Для томатного соусу помідори у власному соку подрібнити в блендері. Цибулю дрібно нарізати і трохи обсмажити на олії до м’якості. У болгарського перцю витягти насіня, нарізати кубиками і додати в сковороду до цибулі. Обсмажувати все разом ще 5 хв. Потім додати подрібнені томати, сушені трави за смаком і тушкувати, помішуючи, 15 хв. Зняти з вогню і злегка остудити.