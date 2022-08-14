14 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 14 серпня

14 серпня в Україні святкують Медовий Спас або Маковія. Які свята 14 серпня, чий день Ангела, а також що можна і не можна робити — читайте у матеріалі STB.UA.

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14 серпня ― церковні свята:

Перший Спас або Маковія

Перенесення Чесного Хреста

Початок Успенського посту

Перший Спас або Маковія святкують 14 серпня щороку. Свято Маковія (Медовий Спас) отримало свою назву на честь семи мучеників Старого Завіту ― Маковіїв. У Київській Русі свято наклалося на наші давні місцеві звичаї збору урожаю. Події Спасу відбувалися, згідно з Біблією, приблизно у 166 році до н.е. Язичник Антиох Єпіфан керував єврейським пременем, і він переслідував їх за віру у Господа і намагався усіх переконати стати язичниками.

Ті, хто сповідував віру у Господа були жорстоко катовані та вбиті за те, що не пристали на його вимоги.

На очах мами Соломії та молодшого брата правитель наказав відрізати язики, пальці рук та ніг, обдерти шкіру з їхніх голів і катувати каленим залізом шістьох братів Маковіїв. А потім жорстоко замучили сьомого сина, а потім тільки їх матір Соломію.

Перенесення Чесного Хреста 14 серпня знаменує винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Це все відбувалося набагато пізніше подій катування Макавеїв. За легендою, мешканці Константинополя помирали від страшної хвороби. У храмі Святої Софії, як виявилося, знаходилася частка дерев’яного хреста, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Коли священики зрозуміли, що вона справжня, нею освятили всі водойми у місті, після цього епідемія спала. Саме тому на свято першого Спаса заведено освячувати воду, а також відбувається перенесення Чесного Хреста. На честь свята ще з 13 серпня до церкви вносять хреста, й проводять особливу святкову літургію.

Успенський піст починається з 14 серпня. Це один із коротких постів, бо триває всього 2 тижні ― до 28 серпня та Успіння святої Богородиці. На час посту не можна вживати м’ясо, молоко, яйця та навіть рибу.

14 серпня ― День ангела:

Щороку 14 серпня іменини святкують Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян, Ангеліна та Люція.

14 серпня ― прикмети і традиції:

14 серпня, розпочинається Успенський піст, присвячений Успінню Пресвятої Богородиці, також у народі святкують Спаса ― це перший Спас із трьох прийнятих.

Перший Спас гріхи замолює.

Люди ходять до церви, святять мед та мак, вдома у дворі встановлюють символічного Маковея, якого прикрашають квітами та плодами яблунь й інших плодів.

На Спаса починали збирати мед, він вважався освяченим.

Олень на Спаса в воду увійшов ― більше не можна купатися.

14 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Сьогодні не можна працювати, це вважався страшний гріх, і в кожному селі були історії про наслідки того, як хтось із сусідів після праці гірко пожалкував.

Із початком посту не можна вживати м’ясо, рибу, молоко і яйця.

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