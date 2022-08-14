Церковний календар на серпень 2022 року в Україні

Церковні свята у серпні 2022 року: календар православних свят по днях
Протягом серпня українці будуть святкувати кілька важливих церковних свят. У серпні відзначають Успіння матері Богородиці Анни, Преображення Господнє і Успіння Богородиці й Приснодіви Марії. Також у серпні традиційно святкують Спаса, вшановують пророка Іллю та цілителя Пантелеймона. Редакція STB.UA склала графік церковних свят на серпень 2022 року по всім дням.
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Часто релігійні свята прив’язані до «плаваючих дат», тому щороку відзначаються в різні дні. Щоб християни могли відзначити усі визначні релігійні дати, ми щомісяця складаємо календар церковних дат. На серпень припадають церковні свята, які мають значення для українських християн ― щоб запам’ятати усі ― зберігайте їх собі.
- 1 серпня, понеділок
Преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.
- 2 серпня, вівторок
Святого пророка Іллі.
- 3 серпня, середа
Преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла.
- 4 серпня, четвер
Рівноапостольної Марії Магдалини.
- 5 серпня, п’ятниця
Мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними.
- 6 серпня, субота
Святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба.
- 7 серпня, неділя
Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Пам’ять святих Олімпіади і Євпраксії.
- 8 серпня, понеділок
Мученика Єрмолая і тих, що з ним..
- 9 серпня, вівторок
Великомученика і цілителя Пантелеймона.
- 10 серпня, середа
Апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена.
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- 11 серпня, четвер
Святого мученика Калиніка.
- 12 серпня, п’ятниця
Святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними.
- 13 серпня, субота
Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім. Преподобного Євдокима праведного.
- 14 серgня, неділя
Перенесення Чесного Хреста. Мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковея). Початок Успенського посту.
- 15 серпня, понеділок
Перенесення мощей первомученика Стефана.
- 16 серпня, вівторок
Святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста.
- 17 серпня, середа
Сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії.
- 18 серпня, четвер
Передсвяття Переображення Господа нашого Ісуса Христа. Святого мученика Євсигнія.
- 19 серпня, п’ятниця
Преображення Господнє (Яблучний спас)
- 20 серпня, субота
Святого преподобного мученика Дометія.
фото – Вікіпедія
- 21 серпня, неділя
Святого Еміліяна. Мучеників Єлевтерія і Леоніда.
- 22 серпня, понеділок
Святого апостола Матія,
- 23 серпня, вівторок
Святого мученика і архидиякона Лаврентія
- 24 серпня, середа
Святого мученика Євпла
- 25 серпня, четвер
Святих мучеників Фотія й Аникити
- 26 серпня, п’ятниця
Віддання свята Преображення. Преподобного Максима Сповідника.
- 27 серпня, субота
Передсвяття Успення Пресвятої Богородиці. Святого пророка Міхея. Перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського.
- 28 серпня, неділя
Успіння Пресвятої Богородиці й Приснодіви Марії
- 29 серпня, понеділок
Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа. Святого мученика Діомида.
- 30 серпня, вівторок
Святого мученика Мирона
- 31 серпня, середа
Святих мучеників Флора й Лавра.
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