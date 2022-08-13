13 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 13 серпня

13 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день шульги. Крім того, 13 серпня вшановують святого Євдокима. Які свята 13 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

фото – Pixabay.com

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13 серпня ― свята:

Міжнародний день шульги святкують 13 серпня щороку. Свято засноване з ініціативи британського Клубу ліворуких в 1992 році. За дослідженнями британських вчених, в цілому 40% людей лівоухі, 30% ― лівоглазі, і 20% ― лівоногі. До речі, легко можна перевірити очі та вуха: в 90% випадків для очей можна витягнути руку з великим пальцем перед собою й подивитися двома очима, а потім одним по черзі. Яке зображення більш відповідає тому, що ми бачимо двома очима ― це око й домінує. Домінуюче вухо визначити ще простіше ― це те, до якого ви перекладаєте телефон, або яке прикладаєте, щоб щось послухати. Всесвітній день ліворуких вперше відзначали 13 серпня 1992 за ініціативою британського Клубу ліворуких, який сам був створений в 1990 році. Одна із цілей свята ― привернути увагу суспільства до тих, хто шульгує. Головна проблема в багатьох країнах світу й особливо ― колишнього СРСР ― дітей перевчають писати й усе робити правою. Крім того, багато товарів необхідно робити спеціально під використання лівою рукою.

13 серпня ― церковні свята:

Пам’ять Євдокима Каппадокиянина вшановують 13 серпня щороку. Також, на Євдокима переддень Успенського посту. Євдоким жив у за царювання імператора Феофіла в середині IX ст. Його батьки були знатні християни, які були наближені до двору. Євдоким дав обітницю безшлюбності, навіть не дивився на жінок та дівчат. Тільки з матір’ю Євдоким вів розмови про духовне. За доброчесне життя імператор призначив святого Євдокима правителем Харсіанської області. Праведний Євдоким керував людьми і судив їх справедливо і з лагідністю, піклувався про бідних, про сиріт і вдів, був захисником скривджених. Євдоким помер в 33 роки ― кажуть, що це Бог покликав його до себе за заслуги. Біля тіла Євдоким почали творитися дива й відбуватися зцілення.

13 серпня ― День ангела:

Щороку 13 серпня іменини святкують Антон, Геласій, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Іулітта (Улита), Степан, Тимон, Антон , Арсеній , Василій , Веніамін , Володимир, Денис, Єгор, Констянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій , Ян, Анна та Єлизавета.

13 серпня ― прикмети і традиції:

13 серпня називають Євдокимовим запустом, оскільки це останній день перед Успенським постом. Це останній день перед постом, коли дозволене м’ясо.

Бджоли з ранку в поле полетіли – до гарної погоди.

13 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Останній день, коли можна голосно святкувати, влаштовувати сватання та весілля.

13 серпня час збирати урожай та працювати на городі.

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