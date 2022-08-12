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Якими обстеженнями не варто нехтувати при вагітності в умовах війни

12.08.2022

Якими обстеженнями не варто нехтувати при вагітності в умовах війни? На це запитання нам відповіла акушерка-гінекологиня Олена Березовська. Подробиці ―  далі в матеріалі. 

Якими обстеженнями не варто нехтувати при вагітності в умовах війни

Якими обстеженнями не варто нехтувати при вагітності в умовах війни

  1. У якій ви групі ризику ускладнень вагітності?
  • Низький ризик ― здорова жінка, ніколи не було ускладнень вагітності, кількох втрат вагітності та дітей, передчасних пологів. Ця група потребує найменшого втручання.
  • Високий ризик ― захворювання матері, які можуть негативно вплинути на вагітність, кілька викиднів і передчасні пологи в минулому. Ця група потребує контролю спеціаліста і/або акушера-гінеколога. Рівень втручання залежить від стану матері і стану дитини.
  1. Який термін вагітності?
  • До 18―20 тижнів ― можна не здавати жодних аналізів. УЗД на 18―21 тиждень бажане. Воно покаже, розвиток дитини нормальний чи є якісь відхилення.
  • Після 20 тижнів ― для нормальної вагітності вимірювання тиску щотижнево за нормальних показників тиску. За підвищеного тиску при трьох вимірюваннях протягом тижня ― терміново до лікаря.

Бажано, але не обов’язково хоча б один раз на триместр загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Якщо є можливість замінити аналіз сечі індикаторними тестами на білок, можна використовувати лише їх.

УЗД на 18―21 тижні, повторне за нормального перебігу наприкінці третього триместру ― за бажанням. Потрібно знати свою групу крові і резус-фактор.

Контролюємо біль, кровотечу з піхви і появу навколоплідних вод у виділеннях. Усе це потребує консультації лікаря або акушерки, обов’язково з УЗД.

Рухи дитини рахувати не обов’язково. Головне їх відчувати.

Пам’ятайте, ваші бабусі і прабабусі виношували і народжували дітей без обліку в поліклініках і обстеження. Якщо виникає сумнів або страх, звертайтеся до лікаря або акушерки.

Більше на тему: Поради від Людмили Шупенюк щодо догляду за грудьми під час вагітності

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