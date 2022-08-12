12 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 12 серпня

12 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день молоді та День молоді в Україні. Крім того, 12 серпня вшановують апостолів Сила, Силуана та тих, що з ними. Які свята 12 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

фото – Pixabay.com

Більше на тему: Яке сьогодні свято ― 11 серпня

12 серпня ― свята:

Міжнародний день молоді та День молоді в Україні святкують 12 серпня щороку. Свято започатковане в 1991 році на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН у Відні. Його було запропоновано задля підтримки молодіжних організацій та контактів із молоддю. Міжнародний день молоді було підтримано на І сесії Світової конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 р. а вже 17 грудня 1999 р. на 54 сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюцією № «A/RES 54/120 I» було створено свято та обумовлено плани щодо підтримки молоді. Щороку День молоді проходив під соціально важливим гаслом. В Україні до 2021 року День молоді святкували в останню неділю червня, проте, указом Президента України України від 28 липня 2021 року №-333/2021 «Про День молоді» свято встановлене на 12 серпня ― коли і Міжнародний день молоді. В Україні свято мало на меті популяризацію та підтримку молодіжних організацій нашої країни. Вперше День молоді в Україні відзначається 12 серпня у 2022 році.

Більше на тему: День молоді 2022: коли святкують в Україні, дата та традиції

12 серпня ― церковні свята:

Святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними вшановують 12 серпня щороку. Це апостоли із 70, які були знайомі із 12 апостолами. Зокрема, апостол Сила подорожував до Єрусалиму та Антіохії для проповідування та роз’яснення християнства. У Коринті він був висвячений на єпископа, де виконував свої обов’язки, виконуючи чудеса та даючи благословення. Апостол Силуан, як і Сила, працював із апостолами Петром і Павлом, навертаючи до християнства язичників. Через Силуана апостол Петро посилав своє послання до вірних: Понту, Галатії, Каппадокії, Азії й Віфінії, називаючи його вірним своїм братом. Силуан став першим апостолом Солуні, де продовжував навернення людей до християнства аж до мученицької смерті.

12 серпня ― День ангела:

Щороку 12 серпня іменини святкують Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ян, Ангеліна та Люція.

12 серпня ― прикмети і традиції:

В Україні приділяли увагу житу. Із 12 серпня можна було починати посів озимого жита.

Якщо зірки перед ранком мерехтять ― чекай на дощ.

12 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна розповідати про свої сни до заходу сонця.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.