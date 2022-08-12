Коли день ангела Єлизавети у 2022 році? Вітання у віршах
13 серпня Єлизавета святкує іменини. Єлизавета ― весела та яскрава людина, яка знає міру між веселощами та серйозністю. Коли треба святкувати іменини Єлизавети, що значить ім’я Єлизавета та як привітати її зі святом ― про все читайте в матеріалі STB.UA.
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День ангела Єлизавети 2022 (іменини Єлизавети) за православним календарем святкують:
- Березень: 6
- Травень: 7
- Липень: 18
- Серпень: 13
- Вересень: 5, 12, 18
- Жовтень: 21, 31
- Листопад: 4, 14, 20
- Грудень 31.
Значення імені Єлизавета
Ім’я Єлизавета походить від єврейського «elisheva», яке значить «клятва, Богом я клянуся». Ім’я прийшло до Київської Русі з Візантії після хрещення Русі Володимиром, проте популярність набирало поступово. Це ім’я часто використовується в християнському світі, оскільки Єлизавета була матір’ю святого Івана Хрестителя.
Єлизавета ― весела але принципова жінка. В дитинстві вона допитлива та весела, має багато друзів. Вона гарно вчиться й віддається авантюризму. У дорослої Єлизавети може зав’язатися міцна дружба із іншою Єлизаветою. Люди з цим іменем можуть впливати на життя одне одного. Доросла Єлизавета точно знає чого хоче і завжди має план, вона хвацька у побудові кар’єри і заключенні нових договорів. Елизавета віддана сім’ї, надійна та романтична.
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Транслітерація імені для закордонного паспорта ― YELYZAVETA
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В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня і щомиті,
Хай же Лізі помагає,
Ангел покровитель!
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Єлизавету, з днем Ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров’я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
Хай Ангел тебе береже й захищає,
І долі щасливої в Бога благає.
Хай радість і усмішки в серці квітують,
А люди хороші добро хай дарують
*****
Сьогодні настали іменини
У Єлизавети, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Фото ― Pixabay.com
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