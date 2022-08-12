Коли день ангела Єлизавети у 2022 році? Вітання у віршах

13 серпня Єлизавета святкує іменини. Єлизавета ― весела та яскрава людина, яка знає міру між веселощами та серйозністю. Коли треба святкувати іменини Єлизавети, що значить ім’я Єлизавета та як привітати її зі святом ― про все читайте в матеріалі STB.UA.

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День ангела Єлизавети 2022 (іменини Єлизавети) за православним календарем святкують:

Березень: 6

Травень: 7

Липень: 18

Серпень: 13

Вересень: 5, 12, 18

Жовтень: 21, 31

Листопад: 4, 14, 20

Грудень 31.

Значення імені Єлизавета

Ім’я Єлизавета походить від єврейського «elisheva», яке значить «клятва, Богом я клянуся». Ім’я прийшло до Київської Русі з Візантії після хрещення Русі Володимиром, проте популярність набирало поступово. Це ім’я часто використовується в християнському світі, оскільки Єлизавета була матір’ю святого Івана Хрестителя.

Єлизавета ― весела але принципова жінка. В дитинстві вона допитлива та весела, має багато друзів. Вона гарно вчиться й віддається авантюризму. У дорослої Єлизавети може зав’язатися міцна дружба із іншою Єлизаветою. Люди з цим іменем можуть впливати на життя одне одного. Доросла Єлизавета точно знає чого хоче і завжди має план, вона хвацька у побудові кар’єри і заключенні нових договорів. Елизавета віддана сім’ї, надійна та романтична.

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Транслітерація імені для закордонного паспорта ― YELYZAVETA

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня і щомиті,

Хай же Лізі помагає,

Ангел покровитель!

*****

Єлизавету, з днем Ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Хай Ангел тебе береже й захищає,

І долі щасливої в Бога благає.

Хай радість і усмішки в серці квітують,

А люди хороші добро хай дарують

*****

Сьогодні настали іменини

У Єлизавети, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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Фото ― Pixabay.com

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