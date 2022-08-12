День молоді 2022: коли святкують в Україні, дата та традиції

Щороку День молоді в Україні відзначався в останню неділю червня. Цього року традицію змінили з ініціативи молодіжних рухів та організацій України. Коли тепер День молоді? Як зустрічаємо свято молодих в Україні – дізнайтесь у матеріалі.

День молоді – дата та історія

Свято Дня молоді запроваджено в Україні 1994 року указом президента Леоніда Кравчука з ініціативи молодіжних об’єднань та організацій України. Датою святкування визначено останню неділю червня.

За традицією свято ми мали відзначити 26 червня, але дата змінилася. Причина – ініціатива молодіжних рухів та організацій України та підтримка інтеграції української молоді до європейської спільноти.

Тепер Україна відзначає це свято разом з усім світом — 12 серпня.

У цю дату відзначається Міжнародний день молоді. Його було проголошено у 1999 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.

Мета та значення Дня молоді

Молодість – це не просто певний період у житті людини, а ще й особливий стан душі. Тому День молоді вважається святом творчості, енергії, пізнання та реалізації найсміливіших задумів.

Міжнародний день молоді має на меті нагадати про роль молодих людей у ​​розвитку та побудові світу, а також у вирішенні різних повсякденних завдань.

Цього дня також привертається увага до актуальних проблем молодих людей. Пропонуються, зокрема, кроки щодо покращення якості їх життя та розширення кола можливостей.

Як святкують День молоді

Традиційно щороку молодь вітають з її днем. До свята часто влаштовують різноманітні концерти, фестивалі, квести та спортивні заходи. Також у День молоді можуть влаштовуватись різні флешмоби, в яких можуть взяти участь усі охочі.

Звичайно ж, багато молодих людей віддають перевагу святкуванню в товаристві своїх друзів. Прекрасно провести час можна, наприклад, на природі, адже літній день так і спонукає зібратись веселою компанією на свіжому повітрі.

З урахуванням військового стану та комендантської години цього року традиційного святкування не буде.

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