11 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 11 серпня

11 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них День кінетичного піску. Крім того, 11 серпня вшановують Різдво Миколи Чудотворця. Які свята 11 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

фото – Pixabay.com

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11 серпня ― свята:

День кінетичного піску відзначають 11 серпня щороку. Кінетичний пісок ― розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% — зі силіконових масел. у результаті, він не липне до рук та шкіри, а також із нього можна легко будувати фігури. Свято на честь цього винахода існує недовго ― з 2020 року.

11 серпня ― церковні свята:

Різдво Миколи Чудотворця;

Святого мученика Калиніка;

Різдво Миколи Чудотворця святкують 11 серпня. Це одне з трьох великих свят на честь Миколи Чудотворця. За Біблією та святими текстати Святитель Миколай народився в місті Патарі Лікійської області в сім’ї вірних християн Феофана і Нонни. Він почав творити чудеса мало не з народження. Мати його Нонна після пологів відразу ж зцілилася від хвороби. Новонароджене немовля в купелі хрещення простояло без сторонньої допомоги три години, віддаючи цим честь Пресвятій Трійці.

Його чудеса змусили вірян вшановувати Миколу нарівні Пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. На честь свята Різдва Святителя Миколая складено тропар і кондак, від давніх часів відомі в літургійному житті православної церкви, його вшановують святковою літургією у церкві, а всі стражденні моляться Чудотворцю. Він може подарувати дівчині чудо народження дитини, зцілити хвороби й багато іншого.

Святого мученика Калиніка вшановують 11 серпня щороку. Мученик Калінік зростав у сім’ї праведних християн, його привчили до благочестивого життя, він активно проповідував християнство серед язичників. Одного разу в місті Анкірі язичники схопили його і доставили до начальника. Спочатку його пробували переконати відмовитися від християнства. Коли той відмовився, Каллініка закували в залізні чоботи і відправити в місто Ганри. По дорозі язичників убила спрага, святий молитвою добув воду. Ті готові були відпустити святого, але правитель наказав кинути Каллініка в піч, де той і помер.

11 серпня ― День ангела:

Щороку 11 серпня іменини святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Констянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим та Серафима.

11 серпня ― прикмети і традиції:

На Миколу Чудотворця йшли в церкву та молилися про чудо.

Якщо день видався теплим, то і на початку вересня стоятиме тепла і сприятлива для землеробства погода.

11 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Сьогодні не можна працювати в полі та на городі.

Не можна тяжко працювати.

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