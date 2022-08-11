Неймовірна правда про українців випуск від 12.08.2022 – анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: що буде у 17 випуску від 12 серпня

11.08.2022

170-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні шостий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 17 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Що буде в 17 випуску «Неймовірної правди про українців» від 12.08.2022:

  • Як американські школяри з української родити зібрати 75 тисяч доларів на перші три будинки для українців, які втратили житло? 
  • Чому в росії пропонують штрафувати за українські пісні та бояться Вєрку Сердючку?
  • Знаменитості на своєму прикладі розказали, як пережити синдром відкладеного життя.
  • Павло Зібров дав відверте інтерв’ю, в якому поговорив про українських та російських артистів, які підтримують ЗСУ, а також про тих, хто став зрадником.
  • Як знаменитості справляються зі страхом перед війною і збирають гроші для ЗСУ, виступають на передовій та стають волонтерами?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей! 

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