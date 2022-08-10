10 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 10 серпня

10 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день лева. Крім того, 10 серпня вшановують апостолів Прохора й Пармена та тих, що з ними. Які свята 10 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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10 серпня ― свята:

Всесвітній день лева;

Міжнародний день біодизеля;

Всесвітній день лева святкують 10 серпня щороку. Левів почали поневолювати ще в 9 столітті до н.е. Їх використовували на арені для задоволення охочих до видовищ жителів Ассирійської імперії. У Давньому Римі леви використовувалися в гладіаторських боях та у цирках та «зоопарках». Їх активно використовували для розправи над злочинцями, а християни активно розповсюджують історії про знищення християн левами на аренах.

У Середньовіччі левів також полюбляти тримати в неволі можновладці, як знак своєї могутності ― як на Заході, так і на Сході. Проте потім їх почали активно знищувати під час полювання. Пік полювання припадає на 19-початок 20 століття. Коли популяція левів опинилася в небезпеці, полювання для розваги стало під забороною, проте браконьєри продовжують скорочувати їх кількість на Землі. За оцінками експертів, популяція левів значно скоротилася за останні два десятиліття. Наприклад, в 2005 році приблизна кількість левів варіювалося від 17 до 47 тисяч особин, тоді як в 1970 році їх було понад 100 тисяч. Основними причинами скорочення їх чисельності є зміна клімату, хвороби та бездумна діяльність людини.

Міжнародний день біодизеля відзначають 10 серпня щороку. Свято відзначається на честь того, що 10 серпня 1893 року було вперше запущено двигун на паливі, основою якого було арахісове масло. Найактивнішими прибічниками створення свята були екоактивісти, які виступають за популяризацію екологічно чистого палива.

10 серпня ― церковні свята:

Апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена вшановують 10 серпня щороку. Православна церква сьогодні згадує 7 апостолів: Никанора, Стефана, Філіпа, Тимона, Прохора, Пармена і Миколу. Вони вважаються покровителями ковалів за замовчуванням ― саме цього дня в народі також вшановують ковалів. Вважалося, що вони мають надприродну силу й підлаштовувати під себе вогонь, воду, залізо. Навіть в народних казках згадувалося, що ковалі можуть підкувати «чортового коня», а гостро наточена сокира — найкращий оберіг від нечистої сили. Свято тісно пов’язане із давніми слов’янськими традиціями, коли люди вклонялися стихіям та їх антропоморфними уособленням у вигляді богів.

10 серпня ― День ангела:

Щороку 10 серпня іменини святкують Анастасія, Остап, Прохор, Никанор, Серафим і Ірина.

10 серпня ― прикмети і традиції:

Свято в народі називається «День Прохора», «Прохоров день».

Сьогодні починають копати картоплю, збирали урожай груш і яблук, викопували цибулини тюльпана, пересаджували квіти.

Старі й діти вирушали в ліс по гриби та ягоди.

10 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.

Не можна грати весілля.

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