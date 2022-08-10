Коли день ангела Антоніни у 2022 році? Вітання у віршах

12 серпня Антоніна святкує іменини. Антоніна ― дуже світла та приємна людина, яку всі люблять. Коли треба святкувати іменини Антоніни, що значить ім’я Антоніна та як привітати її зі святом ― про все читайте в матеріалі STB.UA.

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День ангела Антоніни 2022 (іменини Антоніни) за православним календарем святкують:

Лютий 25;

Березень: 1, 14, 20;

Травень: 3, 4.

Червень: 12, 23, 26;

Серпень: 10; 12;

Грудень: 15;

Січень 9, 22, 30.

Значення імені Антоніна

Ім’я Антоніна за однією версією утворене від прикметника Antoninus («Антонієвий», «належний Антонію») латинської мови, що походить від давньоримського родового імені династії Антоніїв (Antonius), походження якого невідоме. Це може свідчити, що воно має етруське коріння. Також воно може мати грецьке походження Antonius ― як запозичене з давньогрецького: «antao» (дав.-гр. ἀντέω, ἀντάω: «змагатися», «вступати в бій», «суперництво») — один з епітетів Діоніса. Жіночий варіант Антоніда або Антонін для чоловіка. Також, давногрецькою мовою ἄνθος (антос) ― «квітка».

Антоніна має м’який характер, вона добродушна, має внутрішній стержень. Чудовий виконавець, виправдає довіру будь-якого колективу, мамина донька. У неї гарно розвинена інтуїція, проте головне для Антоніни не матеріальне, а духовне. Також у людях вона звертає на особистісні якості. Антоніна любить дарувати та отримувати подарунки, любить приємні сюрпризи і веселощі. Найближчі люди знають, що коли треба, Антоніна може бути серйозною та приймати значні рішення.

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Транслітерація імені для закордонного паспорта ― ANTONINA.

*****

У День Ангела Антоніни,

Ми бажаєм повні сани:

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалось,

Гарно щоби святкувалось!

*****

З Днем Ангела тебе, Антоніна, вітаю,

Хай небесний ангелок тебе оберігає.

Хай благодаттю посипає,

Хай у роботі допомагає!

*****

Від щирого серця бажаю, Тоню,

Тобі здоров’я та добра,

Миттєвостей яскравих мільйони,

Любові взаємної й тепла!

Нехай щастить

Тобі завжди, в усіх справах!

Посмішки радісною не ховаючись,

Літай від щастя в хмарах!

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Фото – Pixabay.com

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