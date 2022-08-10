Коли день ангела Ангеліни у 2022 році? Вітання у віршах

Ім’я Ангеліна має грецьке походження та кілька інших форм, в тому числі пестливі. Які якості в людей з іменем Ангеліна? Як правильно робиться транслітерація імені Ангеліни? Коли треба святкувати іменини Ангеліни та як привітати її зі святом ― про все читайте в матеріалі STB.UA.

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День ангела Ангеліни 2022 (іменини Ангеліни) за православним календарем святкують:

14 липня;

12 серпня;

12 вересня;

23 грудня;

Значення імені Ангеліна

Латинське ім’я Angelina ― жіноча форми імені «Angelinus». Ці імена походять від давньогрецького ἄγγελος (Angelus, жіноча форма Angela), що раніше означало «вісник», «посланець».

В українській мові є багато форм імені Ангеліна ― Ангелінонька, Ангеліночка, Ангелка, Ангельця, Геля та Ліна

Ангеліна може бути відвертою. Вона полюбляє всіма командувати. Часто дуже самостійна й через це Ангеліна важче починає довіряти іншим людям. Жінки з іменем Ангеліна не терплять, коли їм вказують, як жити. Володарка імені Ангеліна є справжньою борчинею за правду. Вона може бути ідеалісткою та працювати у творчій сфері.

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Транслітерація імені Ангеліна латиницею виглядає як Anhelina.

*****

Ангеліно, твоє свято сьогодні.

Нехай усмішка сяє в очах.

І бажаю я щастя такого,

Що не бачила ти навіть у снах.

Нехай любов раптом до тебе постукає

І наповнить все серце твоє.

І зірка твоя буде світитися,

Не згасне світло яскраве її.

*****

Скрізь веселощі, дзвінкий сміх,

Подарунки і квіти у всіх.

Сьогодні наша Ангеліна

Святкує свої іменини.

Великого кохання і щастя бажаю,

З Днем Ангела сердечно вітаю.

Хай світять у всьому удачі зорі,

А ангел дарує щасливу долю.

*****

Ангельське ім’я у тебе,

І завжди відкрита, чиста душа,

Ангеліно, ти так прекрасна, слів немає,

Чаруєш красою всіх, це не секрет.

Привітання в день іменин приймай,

Живи як у казці, не нудьгуй,

Хай добрий ангел береже тебе,

Нехай щастить тобі в усьому завжди.

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фото – Pixabay.com

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