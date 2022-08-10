Коли день ангела Ангеліни у 2022 році? Вітання у віршах
Ім’я Ангеліна має грецьке походження та кілька інших форм, в тому числі пестливі. Які якості в людей з іменем Ангеліна? Як правильно робиться транслітерація імені Ангеліни? Коли треба святкувати іменини Ангеліни та як привітати її зі святом ― про все читайте в матеріалі STB.UA.
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День ангела Ангеліни 2022 (іменини Ангеліни) за православним календарем святкують:
- 14 липня;
- 12 серпня;
- 12 вересня;
- 23 грудня;
Значення імені Ангеліна
Латинське ім’я Angelina ― жіноча форми імені «Angelinus». Ці імена походять від давньогрецького ἄγγελος (Angelus, жіноча форма Angela), що раніше означало «вісник», «посланець».
В українській мові є багато форм імені Ангеліна ― Ангелінонька, Ангеліночка, Ангелка, Ангельця, Геля та Ліна
Ангеліна може бути відвертою. Вона полюбляє всіма командувати. Часто дуже самостійна й через це Ангеліна важче починає довіряти іншим людям. Жінки з іменем Ангеліна не терплять, коли їм вказують, як жити. Володарка імені Ангеліна є справжньою борчинею за правду. Вона може бути ідеалісткою та працювати у творчій сфері.
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Транслітерація імені Ангеліна латиницею виглядає як Anhelina.
*****
Ангеліно, твоє свято сьогодні.
Нехай усмішка сяє в очах.
І бажаю я щастя такого,
Що не бачила ти навіть у снах.
Нехай любов раптом до тебе постукає
І наповнить все серце твоє.
І зірка твоя буде світитися,
Не згасне світло яскраве її.
*****
Скрізь веселощі, дзвінкий сміх,
Подарунки і квіти у всіх.
Сьогодні наша Ангеліна
Святкує свої іменини.
Великого кохання і щастя бажаю,
З Днем Ангела сердечно вітаю.
Хай світять у всьому удачі зорі,
А ангел дарує щасливу долю.
*****
Ангельське ім’я у тебе,
І завжди відкрита, чиста душа,
Ангеліно, ти так прекрасна, слів немає,
Чаруєш красою всіх, це не секрет.
Привітання в день іменин приймай,
Живи як у казці, не нудьгуй,
Хай добрий ангел береже тебе,
Нехай щастить тобі в усьому завжди.
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фото – Pixabay.com
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