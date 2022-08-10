Acted допомога: як отримати грошову допомогу від Acted

Міністерство соціальної політики у понеділок, 8 серпня, підписало меморандум про співпрацю з французькою гуманітарною організацією ACTED про надання грошової допомоги українцям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Хто може отримати грошову допомогу:

Acted надає грошову допомогу у розмірі 2220 грн. на кожного члена сім’ї. Допомогу виплачують одним платежем, але одразу на три місяці. Тобто на одну особу можна отримати 6660 грн. Переселенці матимуть змогу отримати виплати на картку Ощадбанку або через Укрпошту.

Отримати виплати можуть:

сім’ї без працездатних чоловіків, у яких жінка є годувальником;

самотні матері чи батьки, які виховують дітей;

самотні літні люди;

багатодітні сім’ї;

сім’ї, які виховують дітей із інвалідністю;

ВПО.

Як отримати грошову допомогу від Acted:

Щоб зареєструватись у програмі допомоги Acted, усі члени сім’ї повинні мати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, довідку про статус ВПО.

Заявку на отримання допомоги можна подати з 1 червня 2022 року. Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію:

+38 095 365 6219;

+38 093 609 9277;

+38 099 636 8996;

+38 099 144 3613.

Українці можуть також отримати виплати через платформу єДопомога.

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