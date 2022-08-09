9 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 9 серпня

9 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Міжнародний день корінних народів світу. Крім того, 9 серпня вшановують святого цілителя Пантелеймона. Які свята 9 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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9 серпня ― свята:

Міжнародний день корінних народів світу відзначається 9 серпня щороку. Свято встановлене відповідно до резолюції Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй №49/214 від 23 грудня 1994 року, відзначаючи день першого засідання Робочої групи ООН з питань корінного населення підкомісії із заохочення та захисту прав людини у 1982 році. Свято було утворене під час чергового засідання Генасамблеї ООН, під час обговорення долі корінних народів світу та після оголошення Міжнародного десятиріччя корінних народів світу. Через десятиліття Генасамблея повторює свою ініціативу, а щороку ООН оголошує тему чергового Дня. Серед уже відсвяткованих були, наприклад, присвячений Міграції і переміщенню корінних народів у 2018 році, або Діячі кіно з корінних народів 2010 року.

Мистецтво Ребанга Девана, хлопчика з Бангладешу, було обрано візуальним ідентифікатором Постійного форуму ООН з питань корінних народів. На ньому два колоски зеленого листя, звернені один до одного, і глобус, що нагадує планету Земля. Усередині глобуса зображено рукостискання (дві різні руки) посередині, а над рукостисканням ― пейзажний фон.

9 серпня ― церковні свята:

Великомученика і цілителя Пантелеймона вшановують 9 серпня щороку. Він став відомий як цілитель, і йому моляться про зцілення фізичних і духовних ран. Пантелеймон жив за правління імператора Максиміліана, який організував гоніння на християн. Сам Пантелеймон не народився християнином ― його батько був язичником. Мати Пантелеймона була християнкою, але зарано померла, коли він був малий. Батько влаштував Пантелеймона вчитися до лікарів та здобувати у них цю професію.

Його перше чудо сталося, коли Пантелейону довелося лікувати укушеного гадюкою. Юний хлопець не зміг врятувати пацієнта, проте воскресив його молитвою Богу, як його вчила мати. Тоді ж Пантелеймон отримав дар зцілення та увірував у Бога. Проте через його зцілення лікарі почали втрачати роботу, і інформація про святого дійшла імператора. Суд викликав юнака, а він сказав, що буде вірний Господу. Тоді цілителя піддали мукам і умертвили мечем.

9 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 9 серпня святкують Герман, Іван, Клим, Пантелеймон, Микола, Платон, Савва, Еммануїл, Ян та Анфіса.

9 серпня ― прикмети і традиції:

Українці вірили, що люди народжені в цей день володіють особливим даром зцілення, яким обладав цілитель Пантелеймон.

На Пантелеймона прийнято зрізати перший качан капусти та готувати пироги, що давали міцне здоров’я та мали цілющі властивості.

Якщо у капусти нижні листки великі і широкі, то осінь буде холодною, а якщо вони маленькі, то восени буде тепло.

9 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Хворих водили на молебень на честь святого Пантелеймона, а вдома вони мали молитися на його ікону ― це могло зцілити хворобу.

Не можна полювати та ловити рибу.

Не можна їсти м’ясо, а то буде боліти живіт.

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