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Як залучити удачу: поради Олени Курилової

09.08.2022

Часто удача раптово приходить в наше життя, але вона ніколи не наздоганяє просто так. Для залучення удачі потрібно ретельно попрацювати і навчитися глибокому самоаналізу. А почати можна з кроків, які у своєму блозі в Instagram написала двічі переможниця «Битви екстрасенсів» та експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

Як залучити удачу: способи від Олени Курилової

Фото – Instagram

Секрет 1:

Більшість ситуацій, у яких ми можемо заробити багато грошей, починаються з добрих контактів. Важливо навчитися спілкуватися з успішними людьми та намагатися переймати їхні звички та стиль спілкування. Далі необхідно покращити словниковий запас: перестати скаржитись на своє життя і стежити за цим.

Обмежте контакти з безвідповідальними людьми, які спілкуються у звинувачувальній манері. Не спілкуйтеся з людьми, які винні ні в кому, окрім себе. А так само з тими «енергетичними вампірами», які позбавляють вас життєвих сил. Краще запрошувати успішних розумних людей, які завжди ввічливі та коректні.

Другий секрет:

Вам потрібно правильно облаштувати простір для життя та роботи. Намагайтесь створити вдома таку обстановку, начебто у вас вже є добрий дохід.

Секрет третій:

При проведенні ритуалів, практик та обрядових дій для покращення фінансового благополуччя враховуйте місячний цикл та використовуйте його енергію для здійснення своїх планів.

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