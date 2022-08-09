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Церковні свята у серпні 2022 року: календар православних свят по днях

09.08.2022

Протягом серпня українці будуть святкувати кілька важливих церковних свят. У серпні відзначають Успіння матері Богородиці Анни, Преображення Господнє і Успіння Богородиці й Приснодіви Марії. Також у серпні традиційно святкують Спаса, вшановують пророка Іллю та цілителя Пантелеймона. Редакція STB.UA склала графік церковних свят на серпень 2022 року по всім дням.

Церковний календар на серпень 2022 року в Україні

фото – Вікіпедія

Часто релігійні свята прив’язані до «плаваючих дат», тому щороку відзначаються в різні дні. Щоб християни могли відзначити усі визначні релігійні дати, ми щомісяця складаємо календар церковних дат. На серпень припадають церковні свята, які мають значення для українських християн ― щоб запам’ятати усі ― зберігайте їх собі.

  • 1 серпня, понеділок

Преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.

  • 2 серпня, вівторок

Святого пророка Іллі.

  • 3 серпня, середа

Преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла.

  • 4 серпня, четвер

Рівноапостольної Марії Магдалини.

  • 5 серпня, п’ятниця

Мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними.

  • 6 серпня, субота

Святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба.

  • 7 серпня, неділя

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Пам’ять святих Олімпіади і Євпраксії.

  • 8 серпня, понеділок

Мученика Єрмолая і тих, що з ним..

  • 9 серпня, вівторок

Великомученика і цілителя Пантелеймона.

  • 10 серпня, середа

Апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена.

Церковний календар на серпень 2022 року в Україні

фото – Pexels.com

  • 11 серпня, четвер

Святого мученика Калиніка.

  • 12 серпня, п’ятниця

Святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними.

  • 13 серпня, субота

Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім. Преподобного Євдокима праведного.

  • 14 серgня, неділя

Перенесення Чесного Хреста. Мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковея). Початок Успенського посту.

  • 15 серпня, понеділок

Перенесення мощей первомученика Стефана.

  • 16 серпня, вівторок

Святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста.

  • 17 серпня, середа

Сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії.

  • 18 серпня, четвер

Передсвяття Переображення Господа нашого Ісуса Христа. Святого мученика Євсигнія.

  • 19 серпня, п’ятниця

Преображення Господнє (Яблучний спас)

  • 20 серпня, субота

Святого преподобного мученика Дометія.

Церковний календар на серпень 2022 року в Україні

фото – Вікіпедія

  • 21 серпня, неділя

Святого Еміліяна. Мучеників Єлевтерія і Леоніда.

  • 22 серпня, понеділок

Святого апостола Матія,

  • 23 серпня, вівторок

Святого мученика і архидиякона Лаврентія

  • 24 серпня, середа

Святого мученика Євпла

  • 25 серпня, четвер

Святих мучеників Фотія й Аникити

  • 26 серпня, п’ятниця

Віддання свята Преображення. Преподобного Максима Сповідника.

  • 27 серпня, субота

Передсвяття Успення Пресвятої Богородиці. Святого пророка Міхея. Перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського.

  • 28 серпня, неділя

Успіння Пресвятої Богородиці й Приснодіви Марії

  • 29 серпня, понеділок

Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа. Святого мученика Діомида.

  • 30 серпня, вівторок

Святого мученика Мирона

  • 31 серпня, середа

Святих мучеників Флора й Лавра.

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