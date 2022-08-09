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Перемога буде за нами: таролог Яна Пасинкова розповіла, коли закінчиться війна

09.08.2022

Таролог та переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова розповіла, що війна в Україні закінчиться не скоро. Про це вона написала у своєму блозі в Instagram. За словами таролога, війна триватиме 15 місяців, проте закінчиться перемогою України.

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз від Яни Пасинкової

Фото – Instagram

«За термінами, які показують карти на сьогодні, ми переможемо за 15 місяців з моменту початку війни. Поки що карти показують так. Що буде далі – треба дивитися за місцем і регулярно, оскільки війна – це сотні тисяч рішень щодня і картинка може і змінюватиметься. Світ забезпечить нас смертельною зброєю. У наших Героїв та Захисників з’явиться друге дихання. Буде відкрито велику програму допомоги постраждалим сім’ям. Ну і звісно, ​​перемога буде наша!», – вважає Пасинкова.

 

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Допис, поширений Яна Пасынкова (@yanapasynkova)

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