Молитва під час війни за мир та сім'ю від Олени Курилової

Молитва за мир, сім’ю та дім від Олени Курилової

Молитва під час війни – це сакральний діалог із Всевишнім, чудовий спосіб повернути собі ресурс та відчути додаткову підтримку від Бога. Сильну молитву під час війни в своєму Instagram написала двічі переможниця «Битви екстрасенсів» та експертка проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

Фото – Unsplash

Молитва за мир, сім’ю та дім

До тебе молюсь, всемогутній Боже, за цей дім і за тих, що живуть у ньому, і за речі, і щоб ти зволив їх благословити, і освятити, і розмножити в ньому всякі блага, убережи в цілості та схоронності. Подай їм, Господи, достаток з небесної роси, і з земних благ — життя, і їх бажання твоїм милосердям приведи до благого завершення.

Отож, із нашим входом зволь благословити й освятити цей дім, так як ти благоволив благословити дім Авраама, Ісаака і Якова. У стінах дому цього хай мешкають ангели твого світла і хай оберігають тих, що живуть у ньому. Бо твоя є сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь

Хай твої святі ангели мешкають у ньому, зберігаючи його в мирі, і хай твоє святе благословення буде тут завжди. Обережи, молимось до тебе, Владико, від пожару, від бурі, від погибелі, пошесті, недуг, від усіх ворожих бід і нападів, щоб дім тих, що на тебе надіються, був без журби.

Бо тебе хвалять усі небесні сили і тебе славить усе сотворіння на віки віків. Амінь.

До тебе молюсь, всемогутній Боже, за цей дім і за тих, що живуть у ньому, і за речі, і щоб ти зволив їх благословити, і освятити, і розмножити в ньому всякі блага, убережи в цілості та схоронності. Подай їм, Господи, достаток з небесної роси, і з земних благ — життя, і їх бажання твоїм милосердям приведи до благого завершення.

Отож, із нашим входом зволь благословити й освятити цей дім, так як ти благоволив благословити дім Авраама, Ісаака і Якова. У стінах дому цього хай мешкають ангели твого світла і хай оберігають тих, що живуть у ньому. Бо твоя є сила і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Хай твої святі ангели мешкають у ньому, зберігаючи його в мирі, і хай твоє святе благословення буде тут завжди. Обережи, молимось до тебе, Владико, від пожару, від бурі, від погибелі, пошесті, недуг, від усіх ворожих бід і нападів, щоб дім тих, що на тебе надіються, був без журби.

Бо тебе хвалять усі небесні сили і тебе славить усе сотворіння на віки віків. Амінь.

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