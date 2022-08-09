Лептоспіроз: що це, які симптоми та як лікувати

Лептоспіроз: симптоми, ускладнення, лікування та профілактика

В Україні зафіксовані випадки лептоспіроза ― інфекційного захворювання, яке вражає тварин і людей. Редакція STB.UA розповідає, що таке лептоспіроз, які ознаки хвороби, яке призначається лікування, а також чи важкі наслідки від захворювання.

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Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз ― гостра інфекційна хвороба, для якої характерною є гарячка, загальна інтоксикація, ураженням внутрішніх органів, як, наприклад, нирки, печінка, серцево-судинної та нервової систем та часто геморагічним синдромом.

Збудник лептоспірозу ― Leptospira interrogans. Це різновид спірохети ― бактерії, що має форму довгої спіральної нитки. Вона чутлива до високих температур, тому у звичайних умовах лептоспіроз може попередити кип’ятіння.

Щоб її знищити, достатньо 10-секундного кип’ятіння. Дезінфікуючі розчини теж з легкістю її знищують.

Шляхи передачі Лептоспірозу

Джерело хвороби ― інфіковані тварини, серед яких переважно дрібні ссавці: мишовидні гризуни, водоплавні, комахоїдні, деякі сільськогосподарські тварини, собаки, та промислові тварини. Лептоспіроз від людини до людини не передається.

Інфекція потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, після чого захворіти на лептоспіроз можна під час купання, ловлі риби у заражених водоймах, її розробці, сінокосі на зволожених територіях, та навіть при догляді за хворими тваринами. У тіло людини вона потрапляє через будь-які ушкодження шкіри, слизові оболонки або під час вживання їжі чи води із збудниками.

Влітку, у травні та вересні кількість хворих регулярно зростає, тобто хвороба має сезонну тенденцію.

Лептоспіроз ― симптоми та ознаки

Інфекцію складно діагностувати, адже нагадують грип або застуду. Інкубаційний період захворювання ― 7-12 або 2-20 днів. Симптоми варіюються від легких до серйозних і навіть летальних.

Серед основних симптомів:

головний біль;

гарячка;

біль у м’язах;

почервоніння очей;

діарея;

висипання;

ураження нирок;

захворювання печінки;

менінгіти;

Про інфікування може сигналізувати стан слизової оболонки ротової порожнини ― на ній з’являється висип і набряклість. Язик ― сухий, він покривається сірим нальотом, з часом може темніти. Іноді це супроводжується герпесом на губах. Ясна кровоточать.

Якщо відбулося зараження через уколи, там утворюються гематоми. Відкриваються носові, маткові і шлунково-кишкові кровотечі. На шкірі з’являється висип. Чим раніше це відбувається, тим важче ступінь хвороби.

Висока температура тримається протягом 5-8 днів, озноб повторюється. Після цього настає апраксія, що триває 5-10 днів, протягом яких хворому стає гірше через стрімке пошкодження органів і тканин. Приблизно з п’ятого дня хворому стає легше, він починає одужувати. У разі відсутності лікування хвороба може мати летальні наслідки.

Лікування та профілактика лептоспірозу

Лікування проходить в стаціонарі ― призначаються медикаменти ― антибіотики, імуноглобуліни, дезінтоксикаційні засоби, диуретики та інші. У разі, коли медикаменти не допомагають, призначають очищення крові, діаліз.

Профілактика інфекції проста ― насамперед кип’ятити воду та мити продукти, мити руки з милом теплою водою, знищувати мишей та шкідників ― не давати їм псувати продукти та не вживати їх потім.

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