8 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 8 серпня

8 серпня в Україні відзначають День військ зв’язку України, які з 2022 року стали окремим видом військ. Крім того, 8 серпня вшановують Мученика Єрмолая і тих, що з ним. Які свята 8 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

фото – Pixabay.com

8 серпня ― свята:

День військ зв’язку України відзначають 8 серпня щороку. Вшанування військ зв’язку започатковане згідно з Указом Президента України «Про День військ зв’язку» від 1 лютого 2000 р. № 154/2000. Війська зв’язку ― спеціальні війська ЗСУ, призначені для забезпечення функціонування системи зв’язку та інформаційних систем, систем бойового управління та оповіщення, їх нарощування в мирний час, особливий період, в умовах надзвичайного та воєнного стану з метою вирішення завдань забезпечення управління військами (силами) ЗС України, а також здійснення заходів функціонування національної системи кібербезпеки України.

Формування Управління зв’язку Головного штабу ЗС в Незалежній Україні почалося із присяги офіцерів усіх відділів військ спецзв’язку 4 січня 1992 року. У лютому 2020 року, відповідно до реформування військових структур ЗСУ за стандартами та НАТО, Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ було переформовано у Командування Військ зв’язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України. В 2017 році війська спецзвязку отримали нову техніку й підрозділи перейшли на нові засоби зв’язку. Перед повномасштабним вторгненям росії в 2022 році, 1 січня Війська зв’язку та кібербезпеки набули статусу окремого роду військ.

8 серпня ― церковні свята:

Мученика Єрмолая і тих, що з ним вшановують 8 серпня щороку. Єрмолай ― ранньохристиянський святий мученик кінця 3 ― початку 4 ст. н.е. разом із Єрмократом й Єрмиппом в Никомидійській церкві в 305 році він зазнав гонінь, тому й називається Єрмолай Никомидійський. Вони жили за часів гонінь імператора Максиміліана. Святі довго тікали, поки знайшли прихисток у храмі в Нікомедії. Проте, Єрмолай, Єрмократ і Єрміпп були викриті, в Никомідійській церкві під час підпалу загинули 20 тисяч віруючих, проте Єрмолай зміг врятуватися. Після цього він довго переховувався, поки разом із товаришами не потрапив до рук солдат. Під час тортур стався землетрус, який побив язичницькі статуї в храмах. Максиміліан наказав стратити мучеників, коли дізнався про це.

Частина мощей святого Єрмолая перебуває в церкві св. Симеона в Венеції, інша ― в кафедральному соборі Беневенто.

8 серпня ― День ангела:

Щороку іменини 8 серпня святкують Геронтій, Мойсей, Федір, Ігнат, Сергій, Федор та Параска.

8 серпня ― прикмети і традиції:

Якщо сьогодні кішка або кіт труться об ноги господині та дають себе погладити ― це обіцяє багатство і процвітання.

Мухи починають сильно кусатися — до опадів та настання холодів.

Побачити зграю ворон ― до великих бід.

8 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

До Спасу не можна їсти яблука.

Не можна давати комусь свої робочі інструменти, бо це могло призвести до хвороб та нещасть.

Не можна передавати речі із рук в руки.

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