Вихідні у серпні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Вихідні в серпні 2022 року

В умовах воєнного стану календар та розклад вихідних на серпень 2022 року зазнав значних змін. Загалом українці будуть відпочивати згідно з календарними вихідними днями. Таким чином неробочими будуть вважатись лише вісім днів.

Вихідні в серпні 2022 року

Тож вихідні дні припадають на 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 серпня. Інші 23 дні місяця українці працюватимуть за розкладом, попри свята.

Такий порядок зумовлений воєнним станом, що офіційно триватиме як мінімум ще до 25 серпня. Відповідний документ призупиняє норму КЗпП щодо визначення святкових і робочих днів.

День незалежності України теж цього року має бути робочим днем та оплачуватись у звичайному порядку.

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