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Місячний календар на серпень 2022

08.08.2022

Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Люди давно вже вірять у те, що він має вплив і на людський організм ― на здоров’я, психіку й поведінку. Редакція STB.UA склала місячний календар на серпень 2022 року, щоб краще розуміти, що на нас чекає.

Місячний календар на серпень 2022: коли молодик і повня у серпні 2022

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Коли молодик і повня у серпні 2022

  • Повня ― 12 серпня о 04:36;
  • Молодик ― 27 серпня в 11:17;

Якщо помічали, що Місяць впливає на ваше життя, ― обережно слідкуйте за його фазами протягом місяця. У серпні фаза зростаючого Місяця переважає над спадним, а Повня і Молодик на початку і в кінці місяця.

Фази Місяця за числами в серпні 2022

  • Зростаючий місяць ― з 01 по 11 серпня і з 28 по 31 серпня;
  • Повня ― 12 серпня о 04:36;
  • Спадний Місяць ― з 13 по 26 серпня;
  • Молодик ― 27 серпня в 11:17;
  • Місячних затемнень не очікується.
  • Сонячного затемнення не буде.

Серпень 2022 ― вдалі та невдалі дні місяця

  • Вдалі дні на серпень 2022 : 1, 3, 8, 9, 18, 22, 24, 31
  • Невдалі дні на серпень 2022: 12, 14, 26
  • Нейтральні дні на серпень 2022: 2, 4-7, 10, 11, 13, 15-17, 19-21, 23, 25, 27-30.

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