Коли день ангела Сергія у 2022 році? Вітання у віршах

День Ангела Сергія у серпні святкують п’ять разів, і вітання отримують всі Сергії, які народилися цього місяця. Не забудьте цього дня привітати всіх своїх друзів та знайомих з Днем ангела Сергія. Зробити це можна по телефону, при особистій зустрічі, привітанням з Днем ангела Сергія у віршах або картинках.

Більше на тему: Коли день ангела Марії у 2022 році? Вітання у віршах

День ангела Сергія 2022 (іменини Сергія) за православним календарем святкують:

у серпні: 2, 8, 10, 13, 25;

у вересні: 10, 16, 22, 24, 29

у жовтні: 1, 7, 8, 11, 20, 23, 31;

у листопаді: 1, 3, 13, 16, 20, 27, 29;

у грудні: 2, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 23, 30, 31;

у січні: 3, 6, 15, 18, 27, 31;

у лютому: 9, 21;

у березні: 5, 7, 8, 11, 13, 22, 25;

у квітні: 2, 5, 14, 21, 25;

у травні: 7, 8, 10, 26;

у червні: 1, 23;

у липні: 1, 11, 18, 20;

Значення імені Сергій

Ім’я Сергій має відразу кілька значень, і точно невідомо, яке з них найбільш достовірне. «Сергій» походить від давньоримського родового імені (номену) Sergius, також присутнє у святцях як власне ім’я. Не виключають, що ім’я Сергій походить від давнішого етруського імені. Деякі філологи стверджують, що ім’я має етимологічний зв’язок із словами «servus» — «служитель», «раб» або «servator» — «захисник». Деякі фахівці стверджують, що значення імені Сергій – «високий» або «знатний».

Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, тобто здатності бачити людей наскрізь. Сергій може легко вирішувати усі виклики, які трапляються йому в житті. Іноді Сергій буває дратівливий і встряє або спричиняє конфлікти, але швидко відходить. У нього багато друзів, але труднощі він вважає за потрібне вирішувати самостійно. Він ніжний у коханні та дбайливий у сім’ї, але він може бути і серйозний і веселий, та ніколи не можна визначити його настрій наперед.

Транслітерація латинкою у паспорті громадянина України для виїзду за кордон — Serhii (до цього використовували варіанти Serhiy, Sergii, Sergiy та Serhij, які зараз ще можуть бути в більш старих паспортах)

Читайте також: Коли день ангела Ганни

****

Ти, Сергій, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, як немовлята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

Просто так не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

****

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

****

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то і я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела Сергій, я тебе кохаю!

Всі фото – Pixabay.com

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ