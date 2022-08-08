Коли день ангела Ілони у 2022 році? Вітання у віршах

Ім’я Ілона має походження від грецького імені, яке було змінене в Середньовіччя. Ілони ― світлі люди, які мають свої іменини в теплі та холодні місяці року. Що значить ім’я Ілона, та звідки воно походить, Як краще привітати Ілону з днем ангела у віршах? Розповідаємо про історію імені Ілона та привітання з її днем.

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День ангела Ілони 2022 (іменини Ілони) за православним календарем святкують:

у серпні: 10, 18

у вересні: 23

у листопаді: 9,12

у січні: 27, 28

у березні: 19

у квітні: 15, 23

у червні: 3, 8,

у липні: 24, 31

Значення імені Ілона

Ілона ― особливе жіноче ім’я, яке походить від грецього «Олена», зміненого угорським діалектом (грецьке Ἑλένη). Ім’я Ілона у цій формі почало активно використовуватися у Середньовіччі, а значення у нього було «світла».

Філологи стверджують, що перетворення грецької Олени на Ілону відбулося після того, як Київські кнізі пропустили прадавніх угорців зі Сходу на територію Європи, де ті заснували перші поселення та ініціювали створення Угорщини, якою ми її зараз знаємо. Завдяки контактам зі слов’янами відбулося перетворення Олена → Елона → Ілона. Популяризація імені Ілона відбулася із розповсюдженням культу святої Олени.

Ілона легка та впевнена у собі, має багато друзів, легко вирішує будь-які проблеми, й так само легко йде життям. Вона дуже любить людей, яких вважає своєю сім’єю. Ілона дуже ніжна та вразлива, але може пробачити людині, яка щиро розкаюється. Вона здатна здивувати навіть давно знайомих з нею людей.

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Транслітерація імені Ілона латиницею виглядає як Ilona.

*****

З тобою завжди в душі тепло,

Хочу щоб тобі щастило,

І все, що хочеш, вдавалося,

Задумане все збувалося.

Ілона, світ ти опромінюєш,

Хай смутку і туги не знатимеш,

Нехай збудуться мрії твої,

Завжди веселою будеш ти.

*****

Ілона, від усієї душі вітаю

З днем ангела сьогодні я тебе!

Всіх благ на світі я тобі бажаю,

Живи, сподіваючись, радіючи, люблячи.

Нехай долі широка дорога

До перемог сліпучим веде.

Щасливих шансів я бажаю багато,

Нехай тобі завжди у всьому щастить!

*****

Немов казковий спалах

На роботі, вдома.

Заряджаєш позитивом

Все навколо, Ілона.

Побажати тобі хочу

Світу і удачі.

Променисті очі

Нехай твої не плачуть.

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фото – Pexels.com

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