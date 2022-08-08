Гороскоп на місяць – серпень 2022

Гороскоп на серпень 2022 року від Хаяла Алекперова: чого чекати кожному із знаків зодіаку

Гороскоп на серпень 2022 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. Кому зірки обіцяють прибуток і виконання бажань, а хто має бути більш стриманим? Читайте гороскоп на серпень 2022 року від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» та експерта містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Овни

Останній місяць літа для Овнів – час активної та продуктивної роботи. Зараз ви можете розриватися між великою кількістю завдань. Порада зірок – правильно побудувати пріоритети і не відволікатися на непотрібні завдання. Інакше є ризик припуститися помилки.

Тельці

У цей період Тельці зможуть впевнено поставити галочку навпроти запланованих справ. У вас є всі шанси досягти поставленої мети без перешкод і труднощів на шляху. Головне при цьому – подолати власну лінь.

Близнюки

Кінець літа для Близнюків – вдалий час, щоб взятися за вирішення тих справ, які ви довго відкладали у далеку скриньку. Наразі обставини будуть на вашому боці. Не проґавте вдалу можливість!

Раки

У цей період Ракам варто більш трепетно ​​ставитися до свого здоров’я. Є велика ймовірність загострення хронічних недуг. Наприкінці місяця зірки обіцяють приємні новини, пов’язані із сімейною сферою.

Леви

Останній місяць літа обіцяє Левам нові починання у професійній сфері діяльності. Швидше за все, ви нарешті візьметеся за проєкти, про які давно мріяли. У справах сімейних зірки радять частіше поступатися у суперечках рідним людям. Конфлікти зараз можуть спалахувати від найменшої іскри. А тому провокувати їх не варто.

Діви

Цей період для Дів – вдалий час, щоб розібратися у внутрішніх проблемах. Ви зможете подивитися по-новому не тільки на свої недоліки, але й знайти в собі сильні сторони, на які раніше не звертали уваги. Головне при цьому – дозволити собі відчувати та чути себе.

Терези

Намагайтеся не відкладати на потім ті справи, з якими можете впоратися вже сьогодні. Тому що в іншому випадку можете зіткнутися з критичною нестачею часу і, як наслідок, власною роздратуванням з цього приводу. Наприкінці серпня можливе підвищення у професійній сфері. Не пропустіть момент, щоб проявити себе.

Скорпіони

У цей період успіх буде на боці Скорпіонів. Навіть ті починання, які ви вважали наперед провальними, можуть здивувати вас успішним фіналом. А ось у побутовій сфері представникам знака варто бути обережнішими. Не поспішайте під час занять домашніми турботами – є ризик отримати травму.

Стрільці

Кінець літа для Стрільців – сприятливий період, щоб взятися за нові починання. На вашому шляху зустрінуться люди, які нададуть вам підтримку та направлять у потрібне русло. Головне при цьому – подолати свою впертість і більше дослухатися думки оточуючих.

Козероги

Цей період може бути досить конфліктним для Козерогів. Швидше за все, причиною цього стане нестабільний емоційний стан представників знака. Щоб не провокувати суперечки з оточуючими, зірки радять більше уваги приділяти собі. Спорт або заняття улюбленою справою – чудовий спосіб переключитися.

Водолії

У цей період Водолії можуть опинитися перед серйозним життєвим вибором. І перш, ніж прийняти його, постарайтеся добре все обміркувати. Притаманна вам імпульсивність може підштовхнути у довгому напрямку. А тому рада близьких буде зовсім не зайвою.

Риби

Наприкінці літа Рибам варто частіше дослухатися своєї інтуїції. Саме шосте почуття надасть вам правильну підказку. У той час як поради оточуючих можуть збивати з правильного шляху. Сімейна сфера порадує Риб гармонією. Зараз ви з близькими легко знайдете спільний знаменник навіть у спірних питаннях.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.