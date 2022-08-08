Коли День святого Пантелеймона 2022: що не можна робити на Пантелеймона

День вшанування святого цілителя Пантелеймона 2022 — традиції та історія християнського свята

Святого цілителя Пантелеймона вшановують 9 серпня щороку православні та католики. Це святий, який жив після народження Христа й допомагав людям. Редакція STB.UA розповідає, що відомо про Пантелеймона та як християни його вшановують.

фото – orden-panteleimon.com.ua/ua

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Історія святого Пантелеймона

Святий Пантелеймон народився в Никомідії та жив під час правління імператора Максиміліана, який ініціював гоніння на християн. Пантелеймон народився у багатого язичника, який був одружени із християнкою. Проте Пантелеймон дуже рано втратив матір ― вона померла, коли той був ще дитиною. Він ріс вірним релігії батька, який відправив його вчитися на лікаря до відомого в ті часи лікаря Євфросіна й дуже скоро став славетним медиком у всьому місті. Тоді він познайомився з проповідником Єрмолаєм ― той прийшов проповідувати християнство в Никомідію.

Коли Пантелеймон не зміг вилікувати хлопчика, якого вкусила змія, то він звернувся до Бога. Молитвами, які пам’ятав із дитинства та завдяки вірі в розповіді Єрмолая, він добився воскресіння хворого. Це вразило і Пантелеймона, який щиро увірував у Господа, і його оточення.

Він продовжив лікувати хворих, але вони тепер хотіли йти до Пантелеймона, який може зцілити, а не до звичайних лікарів. Це стало однією з причин, за якої колеги повідомили про Пантелеймона солдатам імператора. Пантелеймона викликали на суд, де він підтвердив, що він християнин. Спочатку його вмовляли змінити віру, а коли отримали відмову, стали піддавати тортурам. Святий терпів усе, чим схиляв все більше людей до християнства. Коли прийшов наказ стратити Пантелеймона, солдати прийшли вбивати його мечем. Проте, коли Пантелеймон помер, то всі люди почули, як голос згори запросив його на небеса. Після цього навіть його кати повірили в Господа.

фото – orden-panteleimon.com.ua/ua

Традиції на святого Пантелеймона

Святий Пантелеймон цілитель ― покровитель лікарів та військових медиків. До святого Пантелеймона йдуть молитися про зцілення від усіх хвороб та недугів. Також на Пантелеймона збирають цілющі трави ― їхня сила особливо посилюється цього дня.

Що не можна робити на святого Пантелеймона

На Пантелеймона не можна полювати та риболовити.

9 серпня не можна влаштовувати гучні гулянки та надміру пити.

На Пантелеймона не можна сваритися та скандалити, особливо на людях.

Не можна відмовляти хворим у допомозі, якщо можете її надати.

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