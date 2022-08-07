З днем Повітряних та Збройних сил України 2022: вітання у віршах

День Повітряних Сил Збройних Сил України: історія свята, привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 7 серпня, відзначають професійне свято Повітряні сили Збройних сил України. Це свято указом президента від 2007 року встановлено відзначати у першу неділю серпня. Історію свята, а також привітання у віршах та прозі — читайте в матеріалі STB.UA.
Фото: Міністерство оборони України
Історія свята
Історія світової авіації тісно пов’язана з українською землею. Тут творили конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько. Українцями були літакобудівники Ігор Сікорський та Дмитро Григорович. Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський першими навчилися виводити літаки з вільного падіння штопором. Пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою.
Зараз Повітряні Сили Збройних Сил України включають до свого складу не тільки повітряні, а й протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також ряд спеціальних військ.
Привітання у віршах
Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми повинні
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде лише мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай ваша служба буде вірною,
А Бог здійснить заповітні бажання!
***
Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для вирішень задачі,
Чудо-техніку щоб мали,
В небі високо літали!
***
Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно літають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
Нині великий інтерес,
До вас, пілоти ВПС,
Бажаємо відважних сил,
Літати в небі як птахів крил
Привітання у прозі
Всім сниться небо, а небо країни – ваше по праву. Привітаємо ж з Днем Повітряних Сил тих, хто не згоден з думкою про те, що «народжений повзати літати не може», тих, хто заперечує її самим своїм існуванням. Чистого вам неба, гарної погоди, успішного зльоту і вдалої посадки!
***
Ви з повітря підтримуєте безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар’єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров’я і стійкого імунітету до всіх життєвих негараздів!
***
Вітаю з Днем Повітряних Сил ЗСУ і від душі бажаю завжди володіти потрібною інформацією, завжди контролювати будь-яку ситуацію, завжди знати вірний курс успіху, завжди бути на висоті — висоті своєї майстерності і мужності.
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ