6 серпня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

Яке сьогодні свято ― 6 серпня

6 серпня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих пам’ятних дат і серед них Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. Крім того, 6 серпня вшановують Бориса і Гліба. Які свята 6 серпня — читайте у матеріалі STB.UA.

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6 серпня ― пам’ятні дати:

«Лікарі світу за мир»;

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї;

День «Лікарі світу за мир» відзначають 6 серпня щороку. 6 серпня 1945 р. ― дата атаки американською ядерною зброєю м. Хіросіма. Порятунком життя місцевих жителів та усіх тих, хто опинився в епіцентрі вибуху чи будь-яким чином від нього постраждав, займалися лікарі, які й самі в результаті отримали дозу радіації. День започаткований організацією «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі» в 1980 році у Франції. У Хіросімі загинуло понад 130 тисяч жителів міста, з них 78 тисяч — миттєво. Це жахає світ досі. 6 серпня ― скорботний день, день пам’яті жертв зброї масового знищення та символ боротьби із застосуванням цієї зброї будь-коли знову.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї припадає на 6 серпня. Це пам’ятний день, який відзначають щороку. Дата пов’язана і датою нанесення ядерного удару по Хіросімі 6 серпня 1945 року. Американський стратегічний бомбардувальник B-29 Superfortress скинув атомну бомбу «Малюк» із уранієвим та плутонієвим зарядом на Хіросіму. Пізніше, 9 серпня, було атаковане місто Нагасакі ― бомбою «Товстун». Масштабні руйнування та жертви вплинули на капітуляцію Японії у Другій світовій. Зараз у місті Хіросіма є монумент у міському парку, присвячений трагедії із написом: «Спіть спокійно, помилка не повториться». Також там є дзвін, біля якого написано: «Нехай кожен, хто проходить повз, ударить у дзвін, щоб той завжди нагадував нам про загрозу ядерної війни». Пам’ять загиблих щороку вшановують хвилиною мовчання, випусканням голубів та удари поминального дзвону та покладання списку жертв вибуху до пам’ятника.

6 серпня ― церковні свята:

Святих великомучеників Христину, Бориса і Гліба вшановують 6 серпня щороку. Христина жила в ІІІ ст. н.е. і була донькою правителя м. Тір. Її батько мріяв, що Христина стане жрицею, тому помістив її до кімнати із золотими ідолами, перед якими вона мала регулярно молитися. Проте Христина на самоті самостіно зрозуміла, що є Єдиний Бог і увірувала у нього. Тоді до неї явився янгол, який нарік її нареченою Христа і предвістив муки. Христина розбила всіх ідолів, і про це правителю розповіли раби. Тоді Христину почали випробовувати та відмовляти від віри. Коли вона відмовила, то її піддали різним тортурам ― запіканню над вогнем на сталевому колесі, запікання у печі та утопленню. Янгол рятував її кожного разу. Батько Христини раптово помер, і новий правитель наказав зарубати її мечем. Проте, протягом катувань 3000 людей повірили в Бога, дивлячись на муки Христини.

Борис і Гліб ― наймолодші діти Володимира Великого, перші святі з Київської Русі, канонізовані Київською церквою. Їх ще називають блаженними та великомучениками, бо вони загинули під час боротьби синів Володимира за престол Великого Князя. Брати зарубали їх, щоб вони нікого не підтримали та не оголосили себе самих претендентами. Їх канонізація почалася приблизно в 12 столітті, на їх честь побудовано храм у одному із міст під Києвом та пізніше багато церков по всій Київській Русі―Україні. Літописи згадують про зцілення біля їх місця поховання та про перемоги, які вони приносили, коли до них зверталися за допомогою.

6 серпня ― День ангела:

Щороку 6 серпня іменини святкують Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Ян і Христина.

6 серпня ― прикмети і традиції:

На Бориса і Гліба за допомогою ягід ворожили на кохання: якщо попадеться кисла ― людина буде змучена важкими стосунками, а солодка, навпаки пророчить щасливе кохання.

Яка погода цього дня, такою вона буде у другій половині серпня.

Мухи прокидаються рано і починають гудіти — перед сухою погодою, тихо сидять ― перед дощем.

6 серпня ― що можна робити і що не можна робити:

Не можна працювати в полі: «На Гліба і Бориса за хліб не берися».

Не можна сваритися та битися.

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